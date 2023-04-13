"Арсенал" сделал запрос насчет Канте
"Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Нголо Канте.
В прошлом месяце появились слухи, что Канте находится на пороге нового контракта с "Челси", однако этого до сих пор не случилось, а действующее соглашение Нголо по-прежнему истекает в конце этого сезона.
Матч против "Реала" в Лиге Чемпионов накануне стал для Канте всего лишь третьим с августа, но к Нголо все равно существует большой интерес других клубов, которые мечтают заполучить 32-летнего француза свободным агентом.
И одним из таких клубов является "Арсенал", который лишь в январе приобрел у "Челси" полузащитника Жоржиньо.
"Нголо хотел бы продолжить свою карьеру в Лондоне, где ему привычно. Ему нравилось работать с Антонио Конте, но тот был уволен "Тоттенхэмом".
"Арсенал" тоже сделал запрос... Думаю, он продлит свой контракт с "Челси", а через два-три года уедет на Ближний Восток", — цитирует свой осведомленный источник французское издание Le Parisien.
13.04.2023 12:00
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Последние комментарии:
ой пля, это его агент сделал "вброс"
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только если на поматчевую з/п взять
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Зачем он нам?
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Челси, что с тобой…
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В такой Арс такой Канте максимум на лавку для ротации.
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Chelsea Retirement FC
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