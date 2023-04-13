"Арсенал" сделал запрос насчет Канте

Нголо Канте "Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Нголо Канте.

В прошлом месяце появились слухи, что Канте находится на пороге нового контракта с "Челси", однако этого до сих пор не случилось, а действующее соглашение Нголо по-прежнему истекает в конце этого сезона.

Матч против "Реала" в Лиге Чемпионов накануне стал для Канте всего лишь третьим с августа, но к Нголо все равно существует большой интерес других клубов, которые мечтают заполучить 32-летнего француза свободным агентом.

И одним из таких клубов является "Арсенал", который лишь в январе приобрел у "Челси" полузащитника Жоржиньо.

"Нголо хотел бы продолжить свою карьеру в Лондоне, где ему привычно. Ему нравилось работать с Антонио Конте, но тот был уволен "Тоттенхэмом".

"Арсенал" тоже сделал запрос... Думаю, он продлит свой контракт с "Челси", а через два-три года уедет на Ближний Восток", — цитирует свой осведомленный источник французское издание Le Parisien.


Метки Арсенал, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1083

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 13.04.2023 13:09 # mixmaster
    ой пля, это его агент сделал "вброс"

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  2. alexomck 13.04.2023 12:52 # alexomck
    только если на поматчевую з/п взять

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  3. shakur 13.04.2023 12:28 # shakur
    Зачем он нам?

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  4. sisyazavr 13.04.2023 12:20 # sisyazavr
    Челси, что с тобой…

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  5. lahmatyj 13.04.2023 12:10 # lahmatyj
    В такой Арс такой Канте максимум на лавку для ротации.

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  6. imf-tau 13.04.2023 12:07 # imf-tau
    Chelsea Retirement FC

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