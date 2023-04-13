Глэйзеры готовы попрощаться с "Юнайтед"

Семейство Глэйзеров склоняется к тому, чтобы продать "Манчестер Юнайтед" целиком, оборвав свои отношения с клубом.

Ранее считалось, что Глэйзеры могут ограничиться продажей небольшой доли в "Юнайтед", если не получат устраивающее их предложение в районе 5-6 миллиардов фунтов.



Для фантов "Юнайтед" это был бы наименее приятный сценарий, потому что Глэйзеры сохранили бы контроль над клубом, но продолжили бы обогащаться за счет "красных дьяволов".



Однако Daily Mail утверждает, что у Глэйзеров произошла смена настроений, и теперь американское семейство не собирается искать инвесторов для "Юнайтед", а хочет продать клуб целиком.



Ранее на текущей неделе стало известно, что процесс продажи "Юнайтед" вступает в третий раунд, и этот раунд должен стать финальным с дедлайном, установленным на 28 апреля.



До этой даты Глэйзеры предлагают потенциальным покупателям, включая шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, выдвинуть свои окончательные предложения, из которых они намерены выбрать одно.