"Ливерпуль" готовит двойной рейд на "Челси"

"Ливерпуль" хочет приобрести не только полузащитника Мейсона Маунта, но и его партнера по "Челси" Конора Галлахера.

24-летний Маунт стал целью номер один "Ливерпуля" среди полузащитников после того, как "красные" выбыли из числа претендентов на Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".



"Ливерпуль" надеется, что Маунт будет доступен по более адекватной цене, нежели Беллингем, ввиду того, что контракт Мейсона с "Челси" истекает уже в следующем году.



"Красные" не собираются ограничиваться приглашением одного полузащитника грядущим летом и, помимо Маунта, также хотят 23-летнего Галлахера, который приближается к своему предпоследнему году по контракту, сообщает Football.London.



У Галлахера была возможность уйти из "Челси" еще в январе, однако Галлахер решил остаться и сражаться за место в составе "синих", но с приходом Энцо Фернандеса его игровая практика только снизилась.



Новые владельцы "Челси" установили правило заранее продлевать контракты с игроками, чтобы избежать повторения ситуации с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером, которые покинули "Стэмфорд Бридж" свободными агентами прошлым летом. И как раз это подталкивает "синих" к продаже Маунта и Галлахера.