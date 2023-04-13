Анчелотти: "Дело еще не сделано"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что доволен перевесом в два гола, но считает, что интрига в противостоянии с "Челси" все еще жива.

В среду вечером "Реал" уверенно выиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 2:0, и на следующей неделе испанский гранд нанесет ответный визит к бывшему клубу Анчелотти.



Анчелотти ожидает, что матч на "Стэмфорд Бридж" совсем не будет простым, поэтому отправлять "Реал" в полуфинал раньше времени не стоит.



"Не забывайте, что "Челси" обладает хорошей командой и хорошими игроками. Мы победили 2:0 и обеспечили себе преимущество с помощью этого матча".



"Дело еще не сделано. Нам придется сражаться и жертвовать собой на "Стэмфорд Бридж". Это абсолютно нормально. Это четвертьфинал Лиги Чемпионов".



"Мы удовлетворены игрой. Это был хороший матч, и теперь мы сосредоточены на следующем".



"Когда они играли вдесятером, то глубоко отошли назад, и нам было непросто найти решение".



"Мы потратили много энергии, пытаясь высоко прессинговать, и в концовке нам не хватало свежести, чтобы находить решения. Думаю, результат хорош, как и игра".



"Мои игроки понимают, что впереди еще 90 минут. Это будет сложно, и нам нужно быть готовыми", — сообщил Анчелотти BT Sport.