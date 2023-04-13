Циллиакус отозвал свое предложение о покупке МЮ

Финский бизнесмен Томас Циллиакус отозвал свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе стало известно, что владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров анонсировало третий раунд по сбору предложений насчет своего клуба.



Циллиакус, шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф были теми, кто публично подтвердил свое участие во втором раунде, но теперь терпение 69-летнего финна лопнуло.



"Процесс торгов превратился в фарс, и Глэйзеры ведут себя неуважительно в отношении клуба".



"Все мы, Джим Рэтклифф, шейх Джассим и я, были готовы обсуждать сделку по приобретению "Юнайтед". Вместо этого Глэйзеры предпочли начать новый раунд".



"Я не буду участвовать в этом фарсе, целью которого является извлечение максимальной выгоды для продавцов в ущерб "Манчестер Юнайтед", — цитирует Циллиакуса BBC.



Добавим, предложение Циллиакуса предполагало, что он купит "Юнайтед" пополам с фанатами.