Джеррард отклонил уже несколько предложений о работе

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что отклонил уже несколько предложений о работе.

Джеррард находится без работы с момента своего увольнения в декабре прошлого года. С тех пор Стивена сватали в "Лидс" ПСЖ, "Трабзонспор" и сборную Польши.



По словам Джеррарда, у него действительно были кое-какие варианты для возобновления тренерской карьеры, но пока он не нашел для себя подходящего.



"С момента ухода из "Виллы" у меня были возможности тренировать на клубном и международном уровне, включая захватывающую возможность в зарубежной лиге, но ни одна из них не оказалась правильной для меня в это время".



"А пока что я наслаждаюсь ролью водителя Uber для моих девочек и моего маленького мальчика", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.