Лэмпард: "На "Стэмфорд Бридж" могут твориться особенные вещи"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил надежду, что в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" его команда сможет совершить нечто "особенное".

В среду вечером "Челси" потерпел поражение 2:0 в Мадриде, однако Лэмпард считает, что его команда показала достойный футбол, особенно в заключительной трети матча, играя в меньшинстве после удаления Бена Чилуэлла.



На следующей неделе команды встретятся на "Стэмфорд Бридж", и собственный опыт как игрока подсказывает Лэмпарду, что "Челси" рано списывать со счетов.



"Я горжусь тем, как мы играли вдесятером. Расстраивает то, что мы выключились им и подарили стандартное положение, после которого они забили второй гол. Я не думаю, что им удалось устроить резню, когда мы остались вдесятером. И это благодаря нашему духу".



"У нас были свои моменты в матче. Довольно хорошие моменты. Жоау (Фелиш) ранее, Рахим (Стерлинг) и Мейсон (Маунт) ближе к концу. В игре были кое-какие хорошие вещи, но результат налицо".



"Но я только что сказал игрокам, что на "Стэмфорд Бридж" могут твориться особенные вещи. У нас очень хорошая команда, и мы должны верить".



"В нашей игре было много хорошего, и у нас хорошая команда, но это сложный период для игроков, и нам слегка не хватает веры".



"Думаю, игроки должны понять, насколько хороши они могут и на что они способны. Возможно, в данный момент нам этого слегка недостает. Думаю, при владении мячом мы могли лучше использовать размеры поля и быть чуть агрессивнее".



"В нашей игре были хорошие вещи, но, как я уже сказал, результат налицо, и на следующей неделе нам предстоит большая битва", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.