"Реал" в доминирующей манере победил "Челси"
"Реал" в доминирующей манере переиграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.
Относительно поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в минувшую субботу в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Нголо Канте и Бен Чилуэлл, заменив Марка Кукурелью, Конора Галлахера и Кая Хаверца.
Уже на второй минуте Жоау Фелиш с защитником на плечах вышел один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа.
Несмотря на этот момент в самом начале матча, вскоре "Реал" обозначил свое преимущество, чуть пристрелялся и на 21-й минуте открыл счет. После заброса в штрафную верхом Винисиус ткнул мяч ногой, Кепа Аррисабалага отразил снаряд перед собой, а Карим Бензема сыграл на добивании — 1:0.
Тут же "Челси" ответил ударом Рахима Стерлинга с границы вратарской площади, но Куртуа вновь сыграл надежно.
Остаток первого тайма прошел в относительно невысоком темпе, но "Реал" был лучше и имел еще несколько моментов, чтобы укрепить свое преимущество.
Во втором тайме "Реал" продолжал играть весьма прагматично, а на 59-й минуте заставил соперника совершить грубую ошибку. Чилуэлл только фолом последней надежды сумел остановить Родриго на подступах к штрафной, за что получил прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, "синие" полностью сосредоточились на обороне, но не выстояли. На 74-й минуте Винисиус отбросил мяч назад на границу штрафной, откуда Марко Асенсио пробил низом в касание — 2:0.
В остатке матча хозяева стремились к третьему голу, но сильно рисковать не хотели, и гостям удалось избежать разгрома. Уже в компенсированное время Бензема просто простил соперника, не попав головой по пустым воротам.
"Челси" избежал разгрома, и это единственный позитив, который Фрэнк Лэмпард может извлечь из этого матча. Теперь на "Стэмфорд Бридж" "синих" нужно настоящее чудо.
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:0 (1:0)
Голы: Бензема 21, Асенсио 74.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер 71), Вальверде, Кроос (Тчуамени 84), Модрич (Себальос 81), Родриго (Асенсио 71), Бензема, Винисиус.
"Челси": Аррисабалага, Кулибали (Кукурелья 55), Силва (Маунт 76), Фофана, Джеймс, Канте (Галлахер 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл, Стерлинг (Хаверц 65), Фелиш (Чалоба 65).
Предупреждения: Камавинга, Милитао, Карвахаль — Фофана, Ковачич.
Удаление: Чилуэлл 59.
13.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
Энцо Фернандес выполнил больше передач (51/58), больше точных дальних мячей (9/11) и сделал больше удачных отборов мяча (8), чем любой другой игрок на поле за "Реал Мадрид" или "Челси". Жаль, что его не может прокормить ни один нападающий.
Как-то так, енцо это нереальный топ. Он в сити золотой мяч залутал бы)
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фофана и особенно мочалка - это просто нечто, конечно
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Иско >>> очко Фафаны
Топ защ арюююююююююююююююю
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ребята кто знает когда повторная игра с Реалом с меня дорогая бутылка французкого коньяка только дайте мне свой адрес куда высылать
(ответить)
ЛЮБИТЕ МУНДОГСИ, ВЕРЬТЕ В МУНДОГСИ!!!
(ответить)
ivan-tns ты береги свои вонючие яйца и хуйца! Челси в домашнем матче ещё покажет как играть а Реал не убогий ты ivan-tns тыпросто большой киздун
Источник: http://fapl.ru/posts/99746/?c=1#c7761025
база
(ответить)
Реал >>> 32 клуба
Россия >>> 50 стран
Сечете животные?;)
(ответить)
Имена вокруг которых будет строиться абсолютно новый ГЕГЕМОНСИ: Майк Меньян,Уэсли Фофана,Рис Джеймс, Энцо Фернандес,Деклан Райс,Мэйсон Маунт, Кристофер Нкунку,Виктор Осимхен.
Возглавлять всю эту банду будет Энрике/Нагельсман
(ответить)
Защеканио тупорылит как обычно, во дэбил сцука топовый просто
(ответить)
Разъебали хохлопенсопитеков на изи.
(ответить)
фофана лучший
(ответить)
Реал как Россия,ебошит всё на пути
(ответить)
Как же всем, кроме членсов повезло с Боули клоуном. хз как он миллиардером стал
(ответить)
Политические решения господ Великобритании опустили Челси на самое дно! Фанатам валидола и здоровья, тк времена великого челси Романа Абрамовича прошли!
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Реал это как Россия!
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Лэмпард даже физрук, днище пздц, только на имени держится...
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Реалссия - это сила!
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Спасибо Феликсу за реализацию, Фофане за гол, Кукурузе за удаление, Стерлингу и Джеймсу за прогулку на поле, а Боулингу за команду. Играть в футбол без нападающих это сильно конечно. Жаль и Канте постоянно ломается, видно какую разницу на поле он делает. Я бы на месте нового тренера в Челси не пошёл, пока не купят двух нападающих и защитника. А Лэмпарда жалко, видно как душу вложил, и как эти немощи ничего не могут.
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Как же хорош Уэсли Фофана ,братишки. Лучший защ мира через пару лет,запомните мои слова. Не зря же Лестер отвалил за него 35 лямов Сент Эттьену в своё время,они за х пойми кого не заплатили бы такие деньги. Я считаю,что мы его дёшево взяли. Боже храни Барсу , что они перехватили хламаря Кунде.
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у меня ща такое впечатление, если честно, что щас бы даже милан разъебал челси))))
ну да, тот милан который 0-6 в группе от челси отлетел))
я когда посмотрел обзор как там игроки заряжены были, как они бежали....и посмотрел на эти недопотуги джеймса, стерляди, фелиша, енцо, ковачича....тупо такой контраст.
Х3 чо с ними не так и почему они такие пидаразы, когда не хотят играть в единственном оставшемся турнире....хотя чем-то с лузеркой схоже, те тоже еще тот перфоманс на бернабеу выдали...
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