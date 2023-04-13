"Реал" в доминирующей манере победил "Челси"

"Реал" в доминирующей манере переиграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.

Относительно поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в минувшую субботу в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Нголо Канте и Бен Чилуэлл, заменив Марка Кукурелью, Конора Галлахера и Кая Хаверца.



Уже на второй минуте Жоау Фелиш с защитником на плечах вышел один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа.



Несмотря на этот момент в самом начале матча, вскоре "Реал" обозначил свое преимущество, чуть пристрелялся и на 21-й минуте открыл счет. После заброса в штрафную верхом Винисиус ткнул мяч ногой, Кепа Аррисабалага отразил снаряд перед собой, а Карим Бензема сыграл на добивании — 1:0.



Тут же "Челси" ответил ударом Рахима Стерлинга с границы вратарской площади, но Куртуа вновь сыграл надежно.



Остаток первого тайма прошел в относительно невысоком темпе, но "Реал" был лучше и имел еще несколько моментов, чтобы укрепить свое преимущество.



Во втором тайме "Реал" продолжал играть весьма прагматично, а на 59-й минуте заставил соперника совершить грубую ошибку. Чилуэлл только фолом последней надежды сумел остановить Родриго на подступах к штрафной, за что получил прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, "синие" полностью сосредоточились на обороне, но не выстояли. На 74-й минуте Винисиус отбросил мяч назад на границу штрафной, откуда Марко Асенсио пробил низом в касание — 2:0.



В остатке матча хозяева стремились к третьему голу, но сильно рисковать не хотели, и гостям удалось избежать разгрома. Уже в компенсированное время Бензема просто простил соперника, не попав головой по пустым воротам.



"Челси" избежал разгрома, и это единственный позитив, который Фрэнк Лэмпард может извлечь из этого матча. Теперь на "Стэмфорд Бридж" "синих" нужно настоящее чудо.



"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:0 (1:0)



Голы: Бензема 21, Асенсио 74.



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер 71), Вальверде, Кроос (Тчуамени 84), Модрич (Себальос 81), Родриго (Асенсио 71), Бензема, Винисиус.



"Челси": Аррисабалага, Кулибали (Кукурелья 55), Силва (Маунт 76), Фофана, Джеймс, Канте (Галлахер 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл, Стерлинг (Хаверц 65), Фелиш (Чалоба 65).



Предупреждения: Камавинга, Милитао, Карвахаль — Фофана, Ковачич.



Удаление: Чилуэлл 59.