"Реал" в доминирующей манере победил "Челси"

Карим Бензема "Реал" в доминирующей манере переиграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов — 2:0.

Относительно поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в минувшую субботу в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Нголо Канте и Бен Чилуэлл, заменив Марка Кукурелью, Конора Галлахера и Кая Хаверца.

Уже на второй минуте Жоау Фелиш с защитником на плечах вышел один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

Несмотря на этот момент в самом начале матча, вскоре "Реал" обозначил свое преимущество, чуть пристрелялся и на 21-й минуте открыл счет. После заброса в штрафную верхом Винисиус ткнул мяч ногой, Кепа Аррисабалага отразил снаряд перед собой, а Карим Бензема сыграл на добивании — 1:0.

Тут же "Челси" ответил ударом Рахима Стерлинга с границы вратарской площади, но Куртуа вновь сыграл надежно.

Остаток первого тайма прошел в относительно невысоком темпе, но "Реал" был лучше и имел еще несколько моментов, чтобы укрепить свое преимущество.

Во втором тайме "Реал" продолжал играть весьма прагматично, а на 59-й минуте заставил соперника совершить грубую ошибку. Чилуэлл только фолом последней надежды сумел остановить Родриго на подступах к штрафной, за что получил прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, "синие" полностью сосредоточились на обороне, но не выстояли. На 74-й минуте Винисиус отбросил мяч назад на границу штрафной, откуда Марко Асенсио пробил низом в касание — 2:0.

В остатке матча хозяева стремились к третьему голу, но сильно рисковать не хотели, и гостям удалось избежать разгрома. Уже в компенсированное время Бензема просто простил соперника, не попав головой по пустым воротам.

"Челси" избежал разгрома, и это единственный позитив, который Фрэнк Лэмпард может извлечь из этого матча. Теперь на "Стэмфорд Бридж" "синих" нужно настоящее чудо.

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Бензема 21, Асенсио 74.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер 71), Вальверде, Кроос (Тчуамени 84), Модрич (Себальос 81), Родриго (Асенсио 71), Бензема, Винисиус.

"Челси": Аррисабалага, Кулибали (Кукурелья 55), Силва (Маунт 76), Фофана, Джеймс, Канте (Галлахер 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл, Стерлинг (Хаверц 65), Фелиш (Чалоба 65).

Предупреждения: Камавинга, Милитао, Карвахаль — Фофана, Ковачич.

Удаление: Чилуэлл 59.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 13.04.2023 00:34 # bembo
    Энцо Фернандес выполнил больше передач (51/58), больше точных дальних мячей (9/11) и сделал больше удачных отборов мяча (8), чем любой другой игрок на поле за "Реал Мадрид" или "Челси". Жаль, что его не может прокормить ни один нападающий.


    Как-то так, енцо это нереальный топ. Он в сити золотой мяч залутал бы)

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  2. zheka000000 13.04.2023 00:33 # zheka000000
    фофана и особенно мочалка - это просто нечто, конечно

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  3. v-0987654321 13.04.2023 00:29 # v-0987654321
    Иско >>> очко Фафаны

    Топ защ арюююююююююююююююю

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  4. vinnipooh 13.04.2023 00:29 # vinnipooh
    ребята кто знает когда повторная игра с Реалом с меня дорогая бутылка французкого коньяка только дайте мне свой адрес куда высылать

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  5. jirrort 13.04.2023 00:28 # jirrort
    ЛЮБИТЕ МУНДОГСИ, ВЕРЬТЕ В МУНДОГСИ!!!

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  6. thegodfather 13.04.2023 00:26 # thegodfather
    ivan-tns ты береги свои вонючие яйца и хуйца! Челси в домашнем матче ещё покажет как играть а Реал не убогий ты ivan-tns тыпросто большой киздун

    Источник: http://fapl.ru/posts/99746/?c=1#c7761025


    база

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  7. v-0987654321 13.04.2023 00:23 # v-0987654321
    Реал >>> 32 клуба

    Россия >>> 50 стран


    Сечете животные?;)

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  8. jirrort 13.04.2023 00:23 # jirrort
    Имена вокруг которых будет строиться абсолютно новый ГЕГЕМОНСИ: Майк Меньян,Уэсли Фофана,Рис Джеймс, Энцо Фернандес,Деклан Райс,Мэйсон Маунт, Кристофер Нкунку,Виктор Осимхен.
    Возглавлять всю эту банду будет Энрике/Нагельсман

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  9. mancunia-planet 13.04.2023 00:22 # mancunia-planet
    Защеканио тупорылит как обычно, во дэбил сцука топовый просто

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  10. lahmatyj 13.04.2023 00:22 # lahmatyj
    Разъебали хохлопенсопитеков на изи.

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  11. superperez101 13.04.2023 00:21 # superperez101
    фофана лучший

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  12. v-0987654321 13.04.2023 00:21 # v-0987654321
    Реал как Россия,ебошит всё на пути

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  13. mancunia-planet 13.04.2023 00:20 # mancunia-planet
    Как же всем, кроме членсов повезло с Боули клоуном. хз как он миллиардером стал

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  14. ivan-tns 13.04.2023 00:19 # ivan-tns
    Политические решения господ Великобритании опустили Челси на самое дно! Фанатам валидола и здоровья, тк времена великого челси Романа Абрамовича прошли!

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  15. v-0987654321 13.04.2023 00:19 # v-0987654321
    Реал это как Россия!

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  16. mancunia-planet 13.04.2023 00:17 # mancunia-planet
    Лэмпард даже физрук, днище пздц, только на имени держится...

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  17. v-0987654321 13.04.2023 00:16 # v-0987654321
    Реалссия - это сила!

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  18. ganinilyha 13.04.2023 00:15 # ganinilyha
    Спасибо Феликсу за реализацию, Фофане за гол, Кукурузе за удаление, Стерлингу и Джеймсу за прогулку на поле, а Боулингу за команду. Играть в футбол без нападающих это сильно конечно. Жаль и Канте постоянно ломается, видно какую разницу на поле он делает. Я бы на месте нового тренера в Челси не пошёл, пока не купят двух нападающих и защитника. А Лэмпарда жалко, видно как душу вложил, и как эти немощи ничего не могут.

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  19. jirrort 13.04.2023 00:15 # jirrort
    Как же хорош Уэсли Фофана ,братишки. Лучший защ мира через пару лет,запомните мои слова. Не зря же Лестер отвалил за него 35 лямов Сент Эттьену в своё время,они за х пойми кого не заплатили бы такие деньги. Я считаю,что мы его дёшево взяли. Боже храни Барсу , что они перехватили хламаря Кунде.

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  20. thegodfather 13.04.2023 00:14 # thegodfather
    у меня ща такое впечатление, если честно, что щас бы даже милан разъебал челси))))
    ну да, тот милан который 0-6 в группе от челси отлетел))
    я когда посмотрел обзор как там игроки заряжены были, как они бежали....и посмотрел на эти недопотуги джеймса, стерляди, фелиша, енцо, ковачича....тупо такой контраст.
    Х3 чо с ними не так и почему они такие пидаразы, когда не хотят играть в единственном оставшемся турнире....хотя чем-то с лузеркой схоже, те тоже еще тот перфоманс на бернабеу выдали...

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