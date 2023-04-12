"Арсенал" и "Челси" обсуждают покупку Витора Роке

"Арсенал" и "Челси" ведут переговоры о покупке нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Роке.

Роке только 18 лет, но он уже громко заявил о себе. Ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, новую кампанию Витор начал с четырех голов в семи матчах.



Также Роке помог юношеской сборной Бразилии U-20 выиграть Чемпионат Южной Америки, отличившись шесть раз в восьми матчах.



В прошлом месяце Роке даже был награжден своим первым вызовом в главную сборную Бразилии, дебютировав на взрослом уровне в товарищеском матче против Марокко.



Еще недавно главным претендентом на Роке считалась "Барселона", однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что теперь инициативу перехватили "Арсенал" и "Челси".



Два лондонских клуба воспользовались финансовыми затруднениями "Барселоны" и сейчас стремительно продвигаются в переговорах с окружением Роке, ожидая, какой выбор сделает сам Витор.



Добавим, сейчас Роке оценивается в 35 миллионов фунтов. Скромный "Атлетико Паранаэнсе" просто не сможет устоять перед такого рода предложением.



