Лэмпард отреагировал на сравнения с Ди Маттео

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что не нужно его сравнивать с Роберто Ди Маттео.

В 2012 году Ди Маттео, приняв "Челси" по ходу сезона, впервые в истории клуба выиграл Лигу Чемпионов, причем Лэмпард тогда был его игроком.



В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" Лэмпарда спросили, может ли он повторить этот путь, и Фрэнк высказался очень осторожно.



"Я не разговаривал с Робби".



"Я обменялся сообщениями с рядом людей. Естественно, многие из них связаны с "Челси", включая Гуса Хиддинка и бывших тренеров".



"Параллели действительно есть, но в простом смысле. Мы оба являемся бывшими игроками, но в тот год Робби был здесь ассистентом, он хорошо знал состав и получил работу раньше в сезоне, чем я".



"Он проделал удивительную работу, и я во многом помню, почему он добился того, чего добился. Думаю, на практике моя ситуация отличается. Я знаю состав, но я не наблюдал вблизи их всех".



"Думаю, я должен быть осторожен, проводя такие параллели, потому что впереди у нас очень тяжелые матчи, начиная с завтра. Предстоит много трудиться, но мы очень хотим написать свою толику истории", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.