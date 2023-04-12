Тодд Бели прогнозирует разгром "Реала"
Владелец "Челси" Тодд Бели дал смелый прогноз на исход первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала".
В среду вечером в Мадриде "Челси" проведет первый из двух матчей против действующего победителя Лиги Чемпионов.
Это противостояние может стать определяющим для всего сезона "Челси", который сейчас занимает только 11-е место в Премьер-Лиге, и Бели верит, что "синие" способны преподнести сенсацию на "Сантьяго Бернабеу".
"Челси" победит 3:0. Я полон уверенности, и мы победим 3:0 сегодня вечером", — сообщил Бели Sky Sports.
12.04.2023 20:00
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Последние комментарии:
По-ходу это не лечится
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ахахахахахахаха бляяя такой же клоун нелепый как и местный дурачок пидорастерка, ору
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Иншаллах
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даже после более простых комментариев в рот хуев накидывают, а тут прям как то очень ахуевше, так что ждем просто заглотище
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счет он верно назвал
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Да легко блеать
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Сказочный долбаёб
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ахахахахахахахахахахахахахахахахаха
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дед таблетки перепутал
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Одним прогнозом провёл по губам всей фанбазе зеропуков. ВЕЛИКИЙ
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БАТЯ!!!
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