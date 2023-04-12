Тодд Бели прогнозирует разгром "Реала"

Тодд Бели Владелец "Челси" Тодд Бели дал смелый прогноз на исход первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала".

В среду вечером в Мадриде "Челси" проведет первый из двух матчей против действующего победителя Лиги Чемпионов.

Это противостояние может стать определяющим для всего сезона "Челси", который сейчас занимает только 11-е место в Премьер-Лиге, и Бели верит, что "синие" способны преподнести сенсацию на "Сантьяго Бернабеу".

"Челси" победит 3:0. Я полон уверенности, и мы победим 3:0 сегодня вечером", — сообщил Бели Sky Sports.


Метки Бели, Лига Чемпионов, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 12.04.2023 21:26 # apl-nash
    По-ходу это не лечится

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  2. hammersmith 12.04.2023 21:17 # hammersmith
    ахахахахахахаха бляяя такой же клоун нелепый как и местный дурачок пидорастерка, ору

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  3. sisyazavr 12.04.2023 20:52 # sisyazavr
    Иншаллах

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  4. yxaxaxaxaxa 12.04.2023 20:49 # yxaxaxaxaxa
    даже после более простых комментариев в рот хуев накидывают, а тут прям как то очень ахуевше, так что ждем просто заглотище

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  5. alexomck 12.04.2023 20:43 # alexomck
    счет он верно назвал

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  6. mancunia-planet 12.04.2023 20:33 # mancunia-planet
    Да легко блеать

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  7. kazchelsea 12.04.2023 20:24 # kazchelsea
    Сказочный долбаёб

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  8. true-manc 12.04.2023 20:21 # true-manc
    ахахахахахахахахахахахахахахахахаха

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  9. wilegend 12.04.2023 20:18 # wilegend
    дед таблетки перепутал

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  10. jirrort 12.04.2023 20:08 # jirrort
    Одним прогнозом провёл по губам всей фанбазе зеропуков. ВЕЛИКИЙ

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  11. skydreams 12.04.2023 20:05 # skydreams
    БАТЯ!!!

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