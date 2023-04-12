Тодд Бели прогнозирует разгром "Реала"

Владелец "Челси" Тодд Бели дал смелый прогноз на исход первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала".

В среду вечером в Мадриде "Челси" проведет первый из двух матчей против действующего победителя Лиги Чемпионов.



Это противостояние может стать определяющим для всего сезона "Челси", который сейчас занимает только 11-е место в Премьер-Лиге, и Бели верит, что "синие" способны преподнести сенсацию на "Сантьяго Бернабеу".



"Челси" победит 3:0. Я полон уверенности, и мы победим 3:0 сегодня вечером", — сообщил Бели Sky Sports.