Тен Хаг — о матче с "Севильей": "Мы на 100 процентов мотивированны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда "на 100 процентов мотивированна" в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Севильи".

За свою историю "Севилья" шесть раз выигрывала Лигу Европы, причем на пути к последнему из этих шести трофеев испанская команда победила "Юнайтед" в одноматчевом полуфинале в Кельне в 2020 году.



Тен Хаг предельно уважительно относится к "Севилье" и ее опыту в Лиге Европы, требуя от подопечных показать свой лучший футбол.



"У них большая репутация насчет побед в Лиге Европы".



"Среди всех в клубов Европы они выигрывали Лигу Европы больше всех, и это великолепный рекорд. Мы должны осознавать это, потому что их цель — победа в турнире".



"Мы на 100 процентов мотивированны, чтобы снова пойти в бой. Мы хотим победить их, мы должны сыграть в свой лучший футбол, и каждый должен сыграть как можно лучше".



"Когда этого не происходит, у нас возникают проблемы, поэтому нам нужно всецело сосредоточиться и всецело подготовиться к этому матчу", — цитирует Тен Хага Sky Sports.