"Ноттингем Форест" обратился к Сампаоли

"Ноттингем Форест" обратился к бывшему главному тренеру "Севильи" и "Марселя" Хорхе Сампаоли.

Совсем недавно владелец "Форест" Евангелос Маринакис публично выразил поддержку нынешнему наставнику "лесников" Стиву Куперу, но предупредил, что результаты и игра должны быстро улучшиться.



Как утверждает Daily Mail, "Форест" все еще может попрощаться с Купером, не дожидаясь окончания сезона, и клуб с "Сити Граунд" через посредников уже установил контракт с Сампаоли.



63-летний чилиец, заполучить которого также хочет бразильский "Фламенго", находится без работы с прошлого месяца, когда от его услуг во второй раз отказалась "Севилья".



Предполагается, что "Форест" рассматривает Сампаоли не просто в качестве временного наставника, но и на период после этого сезона.