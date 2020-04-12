"Ноттингем Форест" обратился к Сампаоли
"Ноттингем Форест" обратился к бывшему главному тренеру "Севильи" и "Марселя" Хорхе Сампаоли.
Совсем недавно владелец "Форест" Евангелос Маринакис публично выразил поддержку нынешнему наставнику "лесников" Стиву Куперу, но предупредил, что результаты и игра должны быстро улучшиться.
Как утверждает Daily Mail, "Форест" все еще может попрощаться с Купером, не дожидаясь окончания сезона, и клуб с "Сити Граунд" через посредников уже установил контракт с Сампаоли.
63-летний чилиец, заполучить которого также хочет бразильский "Фламенго", находится без работы с прошлого месяца, когда от его услуг во второй раз отказалась "Севилья".
Предполагается, что "Форест" рассматривает Сампаоли не просто в качестве временного наставника, но и на период после этого сезона.
12.04.2023 18:00
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