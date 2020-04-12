"Ноттингем Форест" обратился к Сампаоли

Хорхе Сампаоли "Ноттингем Форест" обратился к бывшему главному тренеру "Севильи" и "Марселя" Хорхе Сампаоли.

Совсем недавно владелец "Форест" Евангелос Маринакис публично выразил поддержку нынешнему наставнику "лесников" Стиву Куперу, но предупредил, что результаты и игра должны быстро улучшиться.

Как утверждает Daily Mail, "Форест" все еще может попрощаться с Купером, не дожидаясь окончания сезона, и клуб с "Сити Граунд" через посредников уже установил контракт с Сампаоли.

63-летний чилиец, заполучить которого также хочет бразильский "Фламенго", находится без работы с прошлого месяца, когда от его услуг во второй раз отказалась "Севилья".

Предполагается, что "Форест" рассматривает Сампаоли не просто в качестве временного наставника, но и на период после этого сезона.


Метки Ноттингем Форест, Сампаоли, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 18:00

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  1. jirrort 12.04.2023 18:29 # jirrort
    Красный колпачок надеть и дед мороз получится

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  2. takernotagiver 12.04.2023 18:28 # takernotagiver
    Апгрейд

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