Тен Хаг рассчитывает на большее от Антони

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что отдача от вингера Антони является недостаточной.

После своего перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов прошлым летом, Антони забил семь голов, включая лишь три в Премьер-Лиге, и отметился одним "ассистом".



По результативным действиям Антони находится на уровне с едва пробившимся в первую команду юниором Алехандро Гарначо и уступает опорникам в лице Каземиро и Фреда, поэтому Тен Хаг ждет от 23-летнего бразильца большего.



"Конечно, мы ожидаем, что игроки передней линии будут угрожать воротам, но также участвовать в игре на дальней трети поля. Он должен поработать над этим".



"Он молодой игрок. Он забивал в больших матчах, а раз так, ты можешь делать это и в матчах Премьер-Лиги".



"Мы должны побеждать вместе, и у меня уже есть опыт совместных побед с ним. Он боец, и ему нравятся вызовы".



"Когда он играет, то команда побеждает. Он все еще очень молодой игрок, он способен убивать соперника", — цитирует Тен Хага talkSPORT.