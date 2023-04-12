Лэмпард призвал Фернандеса стать лидером "Челси" против "Реала"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал полузащитника Энцо Фернандеса проявить себя лидером в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

В этом сезоне "Челси" взял явный курс на омоложение, и центральную роль в этом проекте "синие" отводят Фернандесу, которого они купили за рекордные для всей Премьер-Лиги деньги у "Бенфики" в январе.



Лэмпард находит выезд на "Сантьяго Бернабеу" в среду вечером отличной возможностью для игрока сборной Аргентины утвердиться лидером коллектива.



"Челси" привел ряд молодых игроков в течение сезона, и мы должны дать им шанс вырасти в лидеров, которыми мы хотим их видеть. Энцо становится лидером, но ему 22, и он должен найти свой путь. Такого рода матчи, как сегодня вечером, являются отличной возможностью проявить себя и свой характер, который делает тебя настоящим лидером".



"Это нормально, когда во время неудачного сезона мы хотим устроить проверку для характера игроков. Это, наверное, первое, насчет чего возникают сомнения при поражениях. Игроки лишь могут проявлять его на поле, где люди могут это видеть", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.