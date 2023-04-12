Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит "несколько матчей" с травмой мышечного характера.

Напомним, Рэшфорд вынужденно покинул поле "Олд Траффорд" во втором тайме победного для "Юнайтед" (2:0) матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую субботу, держась за паховую область.



И вот сейчас, в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи", "Юнайтед" выпустил заявление насчет здоровья 25-летнего англичанина.



"Углубленное обследование обнаружило, что Маркус не будет доступен на несколько матчей, но ожидается, что он вернется на концовку сезона", — гласит заявление "красных дьяволов".



Добавим, в этом сезоне Рэшфорд забил 28 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях, еще не пропустив ни одного матча "дьяволов" в Премьер-Лиге.