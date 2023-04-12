Анонс матча "Реал" — "Челси"
С надеждой спасти этот сезон игроки "Челси" выйдут на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" в среду вечером.
В остатке этого сезона у "Челси" уже нет более важной цели, чем Лига Чемпионов, потому что в данный момент "синие" занимают только 11-е место в Премьер-Лиге и попасть в элитный европейский турнир на будущий год могут только через победу в нем.
Специально для этого на прошлой неделе владельцы "Челси" поставили во главе команды легенду "синих" Фрэнка Лэмпарда, чей первый блин вышел комом — поражение 1:0 от "Вулверхэмптона".
"Мне посчастливилось тренировать в Лиге Чемпионов два сезона. Для игрока это всегда особенное соревнование, и оказаться здесь в качестве тренера — это огромная честь, особенно когда неделю назад я не представлял этого. Лига Чемпионов сыграла важную роль, почему я откликнулся на это испытание".
"Это удивительное испытание для меня лично, а также для нас как для команды и клуба. Я по-настоящему нахожусь в предвкушении", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.
- "Реал" и "Челси" сталкиваются в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд. "Синие" взяли верх на стадии 1/2 финала в сезоне 2020/21, впоследствии выиграв турнир, но уступили в 1/4 финала в 2021/22.
- "Челси" проиграл только один из семи матчей против "Реала" в еврокубках, и это худший результат "синих" (14%) против какой-либо команды в Европе (5+ матчей).
- "Реал" выходил победителем из всех трех последних двухматчевых противостояний с английскими командами в Лиге Чемпионов.
- "Челси" проиграл только один из девяти последних выездных матчей против испанских команд Лиге Чемпионов (3 победы, 5 ничьих).
- "Реал" забивал в каждом из 30 последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — с поражения 0:2 от "Барселоны" в полуфинале в сезоне 2010/11.
- "Челси" не знает поражений уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду против действующих победителей турнира (2 победы, 4 ничьи), и это рекорд.
- Команды Карло Анчелотти проиграли три из четырех последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов (1 победа), включая два домашних поражения.
- Вингер "Челси" Рахим Стерлинг забил 27 голов в Лиге Чемпионов, и это второй лучший показатель среди англичан после Уэйна Руни (30).
- Нападающий "Реала" Винисиус забил шесть голов и отдал три результативные передачи в восьми матчах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
- Все 10 последних голов нападающего "Реала" Карима Бензема в Лиге Чемпионов были забиты против английских команд (4 — "Челси", 3 — "Манчестер Сити", 3 — "Ливерпуль"). Все 10 случились в плей-офф.
В преддверии выезда в Мадрид к тренировкам с "Челси" вернулись защитник Тиаго Силва и полузащитники Нголо Канте с Мейсоном Маунтом. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на плей-офф Лиги Чемпионов не заявлен.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
12.04.2023 14:00
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Последние комментарии:
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ебало маню1994 представили?
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через лет 5 клуб рейнольдса будет в апл
вангую врекхем в апл, а пососпуль в шип
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А мне уже начинает нравится бушвачка: сражается за величие и независимость Латвии в интернете на фупле против украинцев.
#ЕгоБорьба
P.S. ЗА ГЕГЕМОНСИИИИИ! ПОДНЯТЬ СВЕЧКИ!
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Болеем за щелсей
(ответить)
фз какие аргументы в пользу Челси сегодня могут быть, окромя фанатского безумия пенсов
(ответить)
03.04.2023 21:56
takernotagiver
Тухель проебет Сити, уверен на 100%
03.04.2023 22:11 #
narcot
Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)
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если Челси проиграют крупно в первом матче, у них почти не будет шансов пройти Реал!
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По данным Центрального статистического управления, ежегодно в Латвию в среднем импортируется более 30 000 тонн различных видов одежды, обуви и домашнего текстиля. Из них почти половина, или в среднем 14 600 тонн в год, приходится на подержанную одежду из других стран — следовательно, Латвия остается важным экспортным рынком для изношенной одежды, которая приближается к статусу отходов и рискует оказаться на свалках.
Это правда..
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"Они пришли... Они вторглись на нашу землю.."
Эти фразы у меня вызывают улыбку на лице))
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Прогнозирую разгром. Ведь на воротах будет Кепа(
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Щелки уже намокли! Для Реала очень удачный соперник!
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ххлы в белгороде фредлифаер устроили, положили свою дрг хахабл!)
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За ХОХЛОЧМОНСИ! Тут без б....
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странно, что русня ещё ни разу не отписалась по поводу гагарина. не знаю что ли, что за день сегодня?)
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Гави счастлив в «Барсе» и уверен, что контракт зарегистрируют. Встреча его агента с «Челси» касалась Луиса Энрике
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Blue Is the Colour!
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Надо топить за Челси, потому что тогда ломбард получит контракт на 8 лет. И это будет прекрасно.
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Братишки, я знаю что вы очень очень ждете матч ИМПЕРАТОРСИ сегодняшний.
Надеюсь вы будете болеть за ИМПЕРАТОРОВ, а верующие можете даже помолиться перед матчем.
Как видите Бавария оказалась переоценнной, что я и предполагал впринципе, чемп Германии ща какуля, как и испанский, впринципе.
Если и есть команда, которая остановит Ман Сити, то это ИМПЕРАТОРСИ.
КАМОН КРАСИВО ЛЮБИТЕ ИМПЕРАТОРСИ, ВЕРЬТЕ В ИМПЕРАТоРСИ, НАДЕЙТЕСЬ НА ИМПЕРАТОРСИ!!!
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Пенсов сметут. Скорее всего
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