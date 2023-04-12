Анонс матча "Реал" — "Челси"

Карло Анчелотти и Фрэнк Лэмпард С надеждой спасти этот сезон игроки "Челси" выйдут на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" в среду вечером.

В остатке этого сезона у "Челси" уже нет более важной цели, чем Лига Чемпионов, потому что в данный момент "синие" занимают только 11-е место в Премьер-Лиге и попасть в элитный европейский турнир на будущий год могут только через победу в нем.

Специально для этого на прошлой неделе владельцы "Челси" поставили во главе команды легенду "синих" Фрэнка Лэмпарда, чей первый блин вышел комом — поражение 1:0 от "Вулверхэмптона".

"Мне посчастливилось тренировать в Лиге Чемпионов два сезона. Для игрока это всегда особенное соревнование, и оказаться здесь в качестве тренера — это огромная честь, особенно когда неделю назад я не представлял этого. Лига Чемпионов сыграла важную роль, почему я откликнулся на это испытание".

"Это удивительное испытание для меня лично, а также для нас как для команды и клуба. Я по-настоящему нахожусь в предвкушении", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.

- "Реал" и "Челси" сталкиваются в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд. "Синие" взяли верх на стадии 1/2 финала в сезоне 2020/21, впоследствии выиграв турнир, но уступили в 1/4 финала в 2021/22.

- "Челси" проиграл только один из семи матчей против "Реала" в еврокубках, и это худший результат "синих" (14%) против какой-либо команды в Европе (5+ матчей).

- "Реал" выходил победителем из всех трех последних двухматчевых противостояний с английскими командами в Лиге Чемпионов.

- "Челси" проиграл только один из девяти последних выездных матчей против испанских команд Лиге Чемпионов (3 победы, 5 ничьих).

- "Реал" забивал в каждом из 30 последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — с поражения 0:2 от "Барселоны" в полуфинале в сезоне 2010/11.

- "Челси" не знает поражений уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду против действующих победителей турнира (2 победы, 4 ничьи), и это рекорд.

- Команды Карло Анчелотти проиграли три из четырех последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов (1 победа), включая два домашних поражения.

- Вингер "Челси" Рахим Стерлинг забил 27 голов в Лиге Чемпионов, и это второй лучший показатель среди англичан после Уэйна Руни (30).

- Нападающий "Реала" Винисиус забил шесть голов и отдал три результативные передачи в восьми матчах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

- Все 10 последних голов нападающего "Реала" Карима Бензема в Лиге Чемпионов были забиты против английских команд (4 — "Челси", 3 — "Манчестер Сити", 3 — "Ливерпуль"). Все 10 случились в плей-офф.

В преддверии выезда в Мадрид к тренировкам с "Челси" вернулись защитник Тиаго Силва и полузащитники Нголо Канте с Мейсоном Маунтом. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на плей-офф Лиги Чемпионов не заявлен.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 12.04.2023 15:24 # jirrort
    ТОТАЛЬНО-АНАЛЬНЫЙ РАЗЪЁБ ПРИБЛИЖАЕТСЯ. И Я НЕ ШУЧУ,ЖИВОТНЫЕ.

    (ответить)

  2. true-manc 12.04.2023 15:24 # true-manc
    Мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве Трепову

    Мама погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимовна простила обвиняемую в преступлении Дарью Трепову. Об этом сообщает telegram-канал Shot

    «Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается», — заявила Равиля Ибрагимовна telegram-каналу. Женщина подчеркнула, что ее сын Татарский ушел на небо «как воин».

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    ебало маню1994 представили?

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  3. thegodfather 12.04.2023 15:22 # thegodfather
    через лет 5 клуб рейнольдса будет в апл
    вангую врекхем в апл, а пососпуль в шип

    (ответить)

  4. hachidlo 12.04.2023 15:22 # hachidlo
    А мне уже начинает нравится бушвачка: сражается за величие и независимость Латвии в интернете на фупле против украинцев.
    #ЕгоБорьба

    P.S. ЗА ГЕГЕМОНСИИИИИ! ПОДНЯТЬ СВЕЧКИ!

    (ответить)

  5. slavaukraine 12.04.2023 15:10 # slavaukraine
    Болеем за щелсей

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  6. alexomck 12.04.2023 15:08 # alexomck
    фз какие аргументы в пользу Челси сегодня могут быть, окромя фанатского безумия пенсов

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  7. takernotagiver 12.04.2023 15:01 # takernotagiver
    03.04.2023 21:56
    takernotagiver

    Тухель проебет Сити, уверен на 100%


    03.04.2023 22:11 #
    narcot

    Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)

    (ответить)

  8. selta 12.04.2023 14:39 # selta
    если Челси проиграют крупно в первом матче, у них почти не будет шансов пройти Реал!

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  9. bushwacka 12.04.2023 14:35 # bushwacka
    По данным Центрального статистического управления, ежегодно в Латвию в среднем импортируется более 30 000 тонн различных видов одежды, обуви и домашнего текстиля. Из них почти половина, или в среднем 14 600 тонн в год, приходится на подержанную одежду из других стран — следовательно, Латвия остается важным экспортным рынком для изношенной одежды, которая приближается к статусу отходов и рискует оказаться на свалках.

    Это правда..

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  10. bushwacka 12.04.2023 14:33 # bushwacka
    "Они пришли... Они вторглись на нашу землю.."

    Эти фразы у меня вызывают улыбку на лице))

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  11. idel 12.04.2023 14:31 # idel
    Прогнозирую разгром. Ведь на воротах будет Кепа(

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  12. ivan-tns 12.04.2023 14:30 # ivan-tns
    Щелки уже намокли! Для Реала очень удачный соперник!

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  13. pamparampam 12.04.2023 14:27 # pamparampam
    ххлы в белгороде фредлифаер устроили, положили свою дрг хахабл!)

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  14. bushwacka 12.04.2023 14:26 # bushwacka
    За ХОХЛОЧМОНСИ! Тут без б....

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  15. narcot 12.04.2023 14:12 # narcot
    странно, что русня ещё ни разу не отписалась по поводу гагарина. не знаю что ли, что за день сегодня?)

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  16. narcot 12.04.2023 14:10 # narcot
    Гави счастлив в «Барсе» и уверен, что контракт зарегистрируют. Встреча его агента с «Челси» касалась Луиса Энрике

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  17. shakur 12.04.2023 14:10 # shakur
    Blue Is the Colour!

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  18. imf-tau 12.04.2023 14:06 # imf-tau
    Надо топить за Челси, потому что тогда ломбард получит контракт на 8 лет. И это будет прекрасно.

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  19. thegodfather 12.04.2023 14:04 # thegodfather
    Братишки, я знаю что вы очень очень ждете матч ИМПЕРАТОРСИ сегодняшний.
    Надеюсь вы будете болеть за ИМПЕРАТОРОВ, а верующие можете даже помолиться перед матчем.
    Как видите Бавария оказалась переоценнной, что я и предполагал впринципе, чемп Германии ща какуля, как и испанский, впринципе.
    Если и есть команда, которая остановит Ман Сити, то это ИМПЕРАТОРСИ.
    КАМОН КРАСИВО ЛЮБИТЕ ИМПЕРАТОРСИ, ВЕРЬТЕ В ИМПЕРАТоРСИ, НАДЕЙТЕСЬ НА ИМПЕРАТОРСИ!!!

    (ответить)

  20. staryi-eblan 12.04.2023 14:02 # staryi-eblan
    Пенсов сметут. Скорее всего

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