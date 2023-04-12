Анонс матча "Реал" — "Челси"

С надеждой спасти этот сезон игроки "Челси" выйдут на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" в среду вечером.

В остатке этого сезона у "Челси" уже нет более важной цели, чем Лига Чемпионов, потому что в данный момент "синие" занимают только 11-е место в Премьер-Лиге и попасть в элитный европейский турнир на будущий год могут только через победу в нем.



Специально для этого на прошлой неделе владельцы "Челси" поставили во главе команды легенду "синих" Фрэнка Лэмпарда, чей первый блин вышел комом — поражение 1:0 от "Вулверхэмптона".



"Мне посчастливилось тренировать в Лиге Чемпионов два сезона. Для игрока это всегда особенное соревнование, и оказаться здесь в качестве тренера — это огромная честь, особенно когда неделю назад я не представлял этого. Лига Чемпионов сыграла важную роль, почему я откликнулся на это испытание".



"Это удивительное испытание для меня лично, а также для нас как для команды и клуба. Я по-настоящему нахожусь в предвкушении", — сообщил Лэмпард на пресс-конференции.



- "Реал" и "Челси" сталкиваются в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд. "Синие" взяли верх на стадии 1/2 финала в сезоне 2020/21, впоследствии выиграв турнир, но уступили в 1/4 финала в 2021/22.



- "Челси" проиграл только один из семи матчей против "Реала" в еврокубках, и это худший результат "синих" (14%) против какой-либо команды в Европе (5+ матчей).



- "Реал" выходил победителем из всех трех последних двухматчевых противостояний с английскими командами в Лиге Чемпионов.



- "Челси" проиграл только один из девяти последних выездных матчей против испанских команд Лиге Чемпионов (3 победы, 5 ничьих).



- "Реал" забивал в каждом из 30 последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — с поражения 0:2 от "Барселоны" в полуфинале в сезоне 2010/11.



- "Челси" не знает поражений уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду против действующих победителей турнира (2 победы, 4 ничьи), и это рекорд.



- Команды Карло Анчелотти проиграли три из четырех последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов (1 победа), включая два домашних поражения.



- Вингер "Челси" Рахим Стерлинг забил 27 голов в Лиге Чемпионов, и это второй лучший показатель среди англичан после Уэйна Руни (30).



- Нападающий "Реала" Винисиус забил шесть голов и отдал три результативные передачи в восьми матчах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Все 10 последних голов нападающего "Реала" Карима Бензема в Лиге Чемпионов были забиты против английских команд (4 — "Челси", 3 — "Манчестер Сити", 3 — "Ливерпуль"). Все 10 случились в плей-офф.



В преддверии выезда в Мадрид к тренировкам с "Челси" вернулись защитник Тиаго Силва и полузащитники Нголо Канте с Мейсоном Маунтом. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на плей-офф Лиги Чемпионов не заявлен.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз