Родри: "Это еще не конец"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что его команде еще предстоит потрудиться для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

Именно крученый удар Родри с дистанции положил начало разгрому "Баварии" накануне вечером (3:0). "Сити" создал хороший задел перед ответной встречей в Мюнхене, однако 26-летний испанец предупреждает, что это еще не конец.



"Это нечто очень особенное для меня, потому что это мой первый гол в Лиге Чемпионов. Думаю, он придал нам уверенности, чтобы продолжать в том же духе. Я должен чаще бить по мячу!"



"Я очень доволен игрой. Это была особенная игра. Я хочу поздравить команду, потому что мы постарались и потому что играли против одной из лучших команд в Европе".



"Но это Лига Чемпионов, и мы знаем, кто нам противостоит. Мы знаем, насколько требовательным будет ответный матч. Мы все равно должны постараться его выиграть, потому что это еще не конец", — цитирует Родри The Independent.