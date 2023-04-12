Родри: "Это еще не конец"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что его команде еще предстоит потрудиться для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.
Именно крученый удар Родри с дистанции положил начало разгрому "Баварии" накануне вечером (3:0). "Сити" создал хороший задел перед ответной встречей в Мюнхене, однако 26-летний испанец предупреждает, что это еще не конец.
"Это нечто очень особенное для меня, потому что это мой первый гол в Лиге Чемпионов. Думаю, он придал нам уверенности, чтобы продолжать в том же духе. Я должен чаще бить по мячу!"
"Я очень доволен игрой. Это была особенная игра. Я хочу поздравить команду, потому что мы постарались и потому что играли против одной из лучших команд в Европе".
"Но это Лига Чемпионов, и мы знаем, кто нам противостоит. Мы знаем, насколько требовательным будет ответный матч. Мы все равно должны постараться его выиграть, потому что это еще не конец", — цитирует Родри The Independent.
12.04.2023 13:00
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скумы:
> казикмиро лучший опорник мира ко-ко-ко
пенисы:
> инвалид канте номер 1 куд-кудах
реальность:
> Родря пукает на всех и вся
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КОРОЛЬ!!!
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Супер гол забил Родри! Не повезло второй не забить
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