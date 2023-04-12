Родри: "Это еще не конец"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что его команде еще предстоит потрудиться для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

Именно крученый удар Родри с дистанции положил начало разгрому "Баварии" накануне вечером (3:0). "Сити" создал хороший задел перед ответной встречей в Мюнхене, однако 26-летний испанец предупреждает, что это еще не конец.

"Это нечто очень особенное для меня, потому что это мой первый гол в Лиге Чемпионов. Думаю, он придал нам уверенности, чтобы продолжать в том же духе. Я должен чаще бить по мячу!"

"Я очень доволен игрой. Это была особенная игра. Я хочу поздравить команду, потому что мы постарались и потому что играли против одной из лучших команд в Европе".

"Но это Лига Чемпионов, и мы знаем, кто нам противостоит. Мы знаем, насколько требовательным будет ответный матч. Мы все равно должны постараться его выиграть, потому что это еще не конец", — цитирует Родри The Independent.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 12.04.2023 13:23 # true-manc
    скумы:
    > казикмиро лучший опорник мира ко-ко-ко

    пенисы:
    > инвалид канте номер 1 куд-кудах

    реальность:
    > Родря пукает на всех и вся

    (ответить)

  2. true-manc 12.04.2023 13:22 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. sisyazavr 12.04.2023 13:09 # sisyazavr
    Супер гол забил Родри! Не повезло второй не забить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: