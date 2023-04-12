Невилл чувствует, что "Ньюкасл" финиширует в топ-4

Эксперт Sky Sports Гари Невилл чувствует, что "Ньюкасл" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Еще недавно казалось, что "Ньюкасл", ярко отыгравший первую половину сезона, выдохся, однако после некоторого спада у "сорок" открылось второе дыхание.



"Ньюкасл" выиграл все пять своих последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает третье место. Невилл предсказывает, что в итоге команда Эдди Хау и "Манчестер Юнайтед" так и останутся в топ-4 к финишу.



"Что за неделя для "Ньюкасла"! Они победили "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" на выезде и затем "Брентфорд" на выезде. Девять очков за такую тяжелую неделю — это великолепно".



"Наверное, три недели назад я не рассматривал их ("Ньюкасл") в качестве претендента на место в топ-4, и даже после матча с "Юнайтед" я думал: "Ну, теперь их ждут три тяжелых выезда к "Вест Хэму", "Брентфорду" и "Астон Вилле".



"Ты думал, что они потеряют очки на этот отрезке, и это может дать шанс "Тоттенхэму" и "Ливерпулю".



"Но глядя на них сейчас и внимательно посмотрев на них против "Юнайтед", я думаю, что они абсолютно великолепны и финишируют в топ-4, потому что их уверенность в себе зашкаливает".



"Думаю, "Юнайтед" был по-настоящему плох против "Ньюкасла". Но при Эрике Тен Хаге мы уже убедились, что они реагируют на неудачи. Они доминировали против "Эвертона", но победить "Брентфорд" было очень важно. Шесть очков за такую неделю выглядят не так уж плохо".



"Они отреагировали и вернулись в колею, и это говорит мне, что они финишируют в зоне Лиги Чемпионов. "Тоттенхэму" же весьма повезло против "Брайтона", и эта победа оставляет их в гонке", — сообщил Невилл в своем подкасте.