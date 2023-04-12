"Ливерпуль" может продать Хендерсона и Салаха летом

Джордан Хендерсон и Мохамед Салах Капитан Джордан Хендерсон и нападающий Мохамед Салах находятся среди игроков, с которыми "Ливерпуль" может попрощаться грядущим летом.

Этот сезон "Ливерпуля" резко контрастирует с предыдущим, когда команда Юргена Клоппа до самого конца сражалась за все четыре трофея, финишировав с двумя.

Уже понятно, что этот сезон "Ливерпуль" завершит с пустыми руками и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов — отставание "красных" от топ-4 Премьер-Лиги составляет 12 очков.

Как утверждает TEAMtalk, боссы мерсисайдского клуба готовы позволить Клоппу потратить 250 миллионов фунтов грядущим летом, но для этого главному тренеру придется избавиться от ряда имеющихся игроков.

Помимо Роберто Фирмино, уже анонсировавшего свой уход из клуба, "Ливерпуль" должны покинуть Кувин Келлехер, Натаниэль Филлипс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Также под вопросом находится будущее Хендерсона и Салаха. Джордану уже 32, и его игра в центре поля этом сезоне не выдерживает никакой критики, тогда как Мохамед явно расслабился после подписанного прошлым летом роскошного контракта.

Добавим, в прошлом американским владельцам "Ливерпуля" уже приходилось продавать больших игроков. Расставание со звездами вроде Луиса Суареса, Рахима Стерлинга и Филиппе Коутиньо затем помогало "красным" совершать успешные покупки вроде Салаха, Виргила Ван Дейка и Алиссона.


Метки Ливерпуль, Салах, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 12.04.2023 10:32 # tursa
    еще хендо и милнер это стандарты и дисциплина на трениорвках для остальных

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  2. tursa 12.04.2023 10:31 # tursa
    салаха в псж сливать надо, пусть там зарабатывает, хендо никуда не уйдет, и надеюсь милнер тоже останется, для своего возраста он играет лучше некоторых молодых

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  3. alexomck 12.04.2023 10:23 # alexomck
    желтуха
    Салах фз кому сейчас пригодится, с его ценником, возрастом и личкой, только если условный Мбаппе каким-то чудом сбежит из ПСГ и нужна будет быстрая замена. Хендерсону 33 летом, добьет на скамейке ЛФК, вестимо.
    Фабиньо с Матипом сливать нужно, следом за шлаком из свободных.

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