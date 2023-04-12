"Ливерпуль" может продать Хендерсона и Салаха летом

Капитан Джордан Хендерсон и нападающий Мохамед Салах находятся среди игроков, с которыми "Ливерпуль" может попрощаться грядущим летом.

Этот сезон "Ливерпуля" резко контрастирует с предыдущим, когда команда Юргена Клоппа до самого конца сражалась за все четыре трофея, финишировав с двумя.



Уже понятно, что этот сезон "Ливерпуль" завершит с пустыми руками и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов — отставание "красных" от топ-4 Премьер-Лиги составляет 12 очков.



Как утверждает TEAMtalk, боссы мерсисайдского клуба готовы позволить Клоппу потратить 250 миллионов фунтов грядущим летом, но для этого главному тренеру придется избавиться от ряда имеющихся игроков.



Помимо Роберто Фирмино, уже анонсировавшего свой уход из клуба, "Ливерпуль" должны покинуть Кувин Келлехер, Натаниэль Филлипс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.



Также под вопросом находится будущее Хендерсона и Салаха. Джордану уже 32, и его игра в центре поля этом сезоне не выдерживает никакой критики, тогда как Мохамед явно расслабился после подписанного прошлым летом роскошного контракта.



Добавим, в прошлом американским владельцам "Ливерпуля" уже приходилось продавать больших игроков. Расставание со звездами вроде Луиса Суареса, Рахима Стерлинга и Филиппе Коутиньо затем помогало "красным" совершать успешные покупки вроде Салаха, Виргила Ван Дейка и Алиссона.