Маунт стал новой целью номер один "Ливерпуля" среди полузащитников
Новой целью номер один "Ливерпуля" среди полузащитников стал Мейсон Маунт из "Челси".
Накануне вечером все ведущие новостные издания Англии сообщили, что "Ливерпуль" решил не покупать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
В "Ливерпуле" подумали, что, потратив так много денег на одного игрока, они поставят под угрозу запланированную на грядущее лето перестройку команды.
Как сообщает Liverpool Echo, "красные" собираются приобрести минимум двух полузащитников летом, и теперь во главе их шорт-листа находится 24-летний Маунт.
В "Ливерпуле" надеются, что Маунт будет доступен по более адекватной цене, нежели Беллингем, потому что от контракта Мейсона с "Челси" остается только один полный год, а к новой сделке стороны не близки.
12.04.2023 09:00
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