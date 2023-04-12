Тухель: "Это не будет закончено, пока мы не уйдем в душ"

Наставник "Баварии" Томас Тухель отказался выбросить белый флаг после поражения 3:0 от "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Поражение 3:0 на "Этихад" во вторник вечером поставило "Баварию" на грань выбывания из турнира, однако Тухель не готов капитулировать раньше времени. Томас вообще считает, что его команда не заслуживала проиграть так крупно.



"По игре это не ощущается как 3:0, но отыграться теперь после 3:0 — это огромная, огромная задача. Мы — реалисты, но мы не сдадимся".



"Это не будет закончено, пока мы не уйдем в душ".



"Когда "Сити" забивает такого рода голы (как первый Родри), игра становится по-настоящему сложной".



"Мы замечательно отреагировали в первом тайме. Во втором тайме мы заиграли даже лучше. В тот период наш гол придал бы нам огромный импульс в плане уверенности в себе, но случилось обратное".



"Второй гол изменил динамику игры, и это случилось в момент, когда мы играли лучше. Это была индивидуальная ошибка (Дайо Упамекано), ошибка при принятии решения, и на высочайшем уровне мирового футбола за это следует суровая расплата. Такого рода ошибка не должна случаться на таком уровне и на таком участке поля".



"Мы явно не были вознаграждены за свои старания", — цитирует Тухеля Sky Sports.