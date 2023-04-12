Гвардиола: "Сегодня я постарел на 10 лет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола признался, что он "эмоционально опустошен" после победы 3:0 над "Баварий".

Во вторник вечером "Сити" убедительно выиграл первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако Гвардиола совершенно не считает эту победу легкой и чувствует, что словно постарел на 10 лет из-за переживаний у бровки.



"Это совершенно не было комфортно. Я эмоционально опустошен. Сегодня я постарел на 10 лет. Это был такой изнурительный матч".



"На протяжении 55-60 минут это был упорный матч, и временами они были лучше нас".



"С начала второго тайма лучше были мы. Нам не удавалось контролировать их, но мы кое как приспособились и были лучше. Это невероятный результат. Но в Мюнхене мы должны сделать некоторые вещи чуть лучше, чтобы чересчур не страдать. Мы постараемся сделать это".



"Я много раз был в подобной ситуации. Я знаю, что это особенная команда. Но чтобы выбить команду топ-уровня, тебе нужно провести два матча на топ-уровне, а не один", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.