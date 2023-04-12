"Ливерпуль" решил не покупать Беллингема

"Ливерпуль" вышел из числа претендентов на полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Беллингем считался целью номер один "Ливерпуля" на протяжении последних полутора лет, и вот сейчас, когда Джуд действительно становится доступен для трансфера, "красные" решили отказаться от этого приобретения.



19-летний Беллингем также вызывает интерес у клубов вроде "Манчестер Сити", "Челси", "Реала" и ПСЖ, и в Дортмунде уверены, что смогут выручить за свою звезду 135 миллионов фунтов плюс бонусы.



Даже если бы "Ливерпулю" удалось опередить конкурентов в борьбе за Джуда, столь крупная покупка значительно бы облегчила трансферный бюджет главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который планирует масштабную перестройку команды на лето.



Поэтому, как сообщает The Guardian, на "Энфилде" решили не тратить так много на одного игрока. Теперь "Ливерпуль" переключается на прочие цели по укреплению центра поля вроде Мейсона Маунта из "Челси" Мойсеса Кайседо из "Брайтона", Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" и Райана Гравенберха из "Баварии".