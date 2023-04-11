"Ноттингем Форест" уволил спортивного директора

"Ноттингем Форест" уволил своего спортивного директора Филиппо Джиральди, который провел в клубе всего полгода.

Напомним, в октябре, когда под Стивом Купером впервые закачалось кресло, "Форест" заключил новый контракт со своим главным тренером и уволил главу селекционного департамента и ведущего скаута.



Недавно вновь появились слухи, что Купер может быть уволен, но владелец "лесников" Евангелос Маринакис публично выразил свою поддержку валлийскому тренеру.



Вслед за этим Маринакис изгнал из клуба Джиральди, который как раз и приступил к работе в октябре.



Как и в летнее окно, "Форест" был очень активен на трансферном рынке в январе, однако приобретения вроде Криса Вуда, Джонджо Шелви, Густаво Скакпы и Данило себя пока не оправдали, и клуб нашел виноватого.