Анонсирован третий раунд по сбору предложений о покупке МЮ

Потенциальным покупателям "Манчестер Юнайтед" было сказано, что состоится третий раунд по сбору предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".

Только сегодня утром появилась информация, что потенциальные покупатели "Юнайтед" разочарованы отсутствием обратной связи с 23 марта — момента дедлайна по сбору вторых предложений.



Как стало известно talkSPORT сейчас, владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров, наконец, вышло на связь и объявило о вступлении процесса в третий раунд, который продлится до конца апреля.



Отметим, что фаворитами на покупку "Юнайтед" остаются шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф. Оба готовы заплатить за "красных дьяволов" свыше 4.5 млрд. фунтов, но Глэйзеры хотят больше.