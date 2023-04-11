Хацидакис прокомментировал свою стычку с Робертсоном
Лайнсмен Константин Хацидакис впервые прокомментировал свою стычку с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.
Напомним, Робертсон набросился на Хацидакиса после свистка на перерыв в матче "Ливерпуля" против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).
В ответ на это Константин отмахнулся от Энди локтем, задев оппонента по горлу или подбородку. Сейчас судейский корпус проводит свою проверку насчет этого инцидента.
В общении с Daily Mail около своего дома в Южном Лондоне 38-летний Хацидакис, отстраненный от судейства до завершения расследования, дал понять, что не собирается раскаиваться.
"Что случилось, то случилось. В данный момент мне нечего больше сказать. Я не могу говорить о случившемся", — заявил Хацидакис.
11.04.2023 21:00
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Вот это конечно информативный комментарий
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Кэп просто мощный
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