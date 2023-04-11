Хацидакис прокомментировал свою стычку с Робертсоном

Лайнсмен Константин Хацидакис впервые прокомментировал свою стычку с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.

Напомним, Робертсон набросился на Хацидакиса после свистка на перерыв в матче "Ливерпуля" против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).



В ответ на это Константин отмахнулся от Энди локтем, задев оппонента по горлу или подбородку. Сейчас судейский корпус проводит свою проверку насчет этого инцидента.



В общении с Daily Mail около своего дома в Южном Лондоне 38-летний Хацидакис, отстраненный от судейства до завершения расследования, дал понять, что не собирается раскаиваться.



"Что случилось, то случилось. В данный момент мне нечего больше сказать. Я не могу говорить о случившемся", — заявил Хацидакис.