Хацидакис прокомментировал свою стычку с Робертсоном

Константин Хацидакис Лайнсмен Константин Хацидакис впервые прокомментировал свою стычку с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.

Напомним, Робертсон набросился на Хацидакиса после свистка на перерыв в матче "Ливерпуля" против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).

В ответ на это Константин отмахнулся от Энди локтем, задев оппонента по горлу или подбородку. Сейчас судейский корпус проводит свою проверку насчет этого инцидента.

В общении с Daily Mail около своего дома в Южном Лондоне 38-летний Хацидакис, отстраненный от судейства до завершения расследования, дал понять, что не собирается раскаиваться.

"Что случилось, то случилось. В данный момент мне нечего больше сказать. Я не могу говорить о случившемся", — заявил Хацидакис.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Робертсон, Хацидакис

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 21:00

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  1. gerrard08 11.04.2023 21:05 # gerrard08
    Вот это конечно информативный комментарий

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  2. justnick 11.04.2023 21:03 # justnick
    Кэп просто мощный

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