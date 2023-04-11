Бен Чилуэлл заключил новый контракт с "Челси"

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Чилуэлл выступает за "Челси" после своего перехода из "Лестера" за 45 миллионов фунтов летом 2020. Примечательно, что приглашал Бена на "Стэмфорд Бридж" нынешний временщик "синих" Фрэнк Лэмпард.



С тех пор 26-летний англичанин провел 80 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, включая 25 в этом сезоне, и выиграл с "синими" Лигу Чемпионов два года назад.



"Я очень хорошо освоился в "Челси" и наслаждаюсь своим пребыванием на поле здесь, поэтому я очень доволен, что клуб видит меня частью своего долгосрочного проекта, и я очень рад продлить свой контракт".



"Мы упорно трудимся над достижением успеха, и я постараюсь изо всех сил, чтобы добавить улыбок на лицах наших фанатов, которые меня так хорошо приняли здесь", — сообщил Чилуэлл, чей предыдущий контракт истекал в 2025.