Кулибали поддержал Лэмпарда

Защитник "Челси" Калиду Кулибали выразил свою поддержку наставнику "синих" Фрэнку Лэмпарду.

На прошлой неделе Лэмпард, легенда "Челси", вернулся на "Стэмфорд Бридж" в качестве временного тренера и уже успел потерпеть поражение 1:0 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге.



Однако Кулибали верит в Лэмпарда и надеется, что Фрэнк поможет "синим" наладить игру и результаты.



"Нам известно, что он здесь легенда, и ранее он уже тренировал половину команды".



"Наша ситуация в данный момент такая, какая она есть, но во время тренировок он говорит, что будет поддерживать нас до конца и помогать нам выйти из этой ситуации".



"Мы знаем, что это сложная ситуация для каждого, включая клуб, тренера и болельщиков, но мы приложим все усилия, чтобы преодолеть это и осчастливить их".



"Наша первоочередная цель — выигрывать матчи и делать наших болельщиков счастливыми", — сообщил Кулибали BBC.