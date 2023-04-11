Осимхен рассказал, что у него есть футболка Холанда

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен рассказал, как ему удалось заполучить футболку бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В этом сезоне у Холанда нет конкурентов в бомбардирской гонке Премьер-Лиги, однако в следующем сезоне это может измениться, если Осимхен, называемый целью "Челси" и "Манчестер Юнайтед", приедет в Англию.



Осимхен , забивший 21 гол в этом сезоне Серии А, не скрывает своего восхищения Холандом. Сравнение с Эрлингом только мотивирует 24-летнего нигерийца.



"В "Наполи" я играю вместе с Лео Эстигором, который очень хорошо дружит с Холандом и играет вместе с ним за сборную Норвегии".



"Я фанат Бундеслиги, поэтому я достаточно давно за ним слежу, и кажется, что каждый уикенд он забивает два, три, четыре гола".



"Эстигор много разговаривает со мной о нем и о том, что Холанд упорно тренируется. Однажды он сказал: "Если хочешь, я могу достать тебе его футболку". Я ответил: "Конечно, бро".



"Поэтому он поговорил с Холандом, который в свою очередь тоже попросил мою футболку, и мы обменялись ими через Эстигора. Он один из лучших в своем поколении, поэтому, когда меня сравнивают с ним и называют одним из лучших нападающих в мире, это лишь вдохновляет меня на большее", — сообщил Осимхен в интервью Daily Mail.