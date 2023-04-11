Анчелотти не вернется в "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Карло Анчелотти Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти исключил свое возвращение в "Челси".

После увольнения Грэма Поттера из "Челси" появились слухи, что лондонский клуб рассматривает кандидатуру Анчелотти на роль следующего постоянного наставника.

Однако в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Челси" Анчелотти дал понять, что у него другие намерения. Одновременно Карло желает удачи своему бывшему клубу и его временному рулевому Фрэнку Лэмпарду.

"Мне грустно (из-за ситуации в "Челси"), да. У меня остались великолепные воспоминания об этом клубе и о людях, которые до сих пор трудятся там".

"Конечно, я являюсь поклонником "Челси". Потому что я провел там два по-настоящему славных года".

"Вернуться туда? Нет. Я надеюсь, Лэмпард проделает великолепную работу с ними", — цитирует Анчелотти Daily Mail.


Метки Анчелотти, Реал, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 17:00

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