"Вест Хэм" определил Галлахера и Филлипса на замену Райсу

Деклан Райс и Конор Галлахер "Вест Хэм" определил полузащитников Конора Галлахера из "Челси" и Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" на замену своему капитану Деклану Райсу.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Деклан отказывается от продления своего истекающего через два года контракта и открыто выражает амбиции выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Как сообщает Evening Standard, "молотобойцы" уже готовятся к расставанию с Райсом, главным претендентом на которого считается "Арсенал".

Шорт-лист "Вест Хэма" на замену Деклану возглавляют Галлахер и Филлипс. Лондонский клуб пока не вступал в переговоры, но имеет давний интерес к обоим.

"Вест Хэм" был одним из нескольких клубов, которые хотели арендовать Галлахера прошлым летом, однако "Челси" в итоге решил оставить Конора у себя.

Также прошлым летом "Вест Хэм" пытался заполучить Филлипса, предложив за того 50 миллионов фунтов "Лидсу", однако Калвин предпочел отправиться в "Сити", где пока сыграл только 65 минут в Премьер-Лиге.


Метки Вест Хэм, Галлахер, Манчестер Сити, Райс, Филлипс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 11.04.2023 16:47 # yamateh
    Галла хера заверните им

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  2. thegodfather 11.04.2023 16:06 # thegodfather
    галлахер +20 млн за райса
    камон красиво

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