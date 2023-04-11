"Вест Хэм" определил Галлахера и Филлипса на замену Райсу

"Вест Хэм" определил полузащитников Конора Галлахера из "Челси" и Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" на замену своему капитану Деклану Райсу.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Деклан отказывается от продления своего истекающего через два года контракта и открыто выражает амбиции выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Как сообщает Evening Standard, "молотобойцы" уже готовятся к расставанию с Райсом, главным претендентом на которого считается "Арсенал".



Шорт-лист "Вест Хэма" на замену Деклану возглавляют Галлахер и Филлипс. Лондонский клуб пока не вступал в переговоры, но имеет давний интерес к обоим.



"Вест Хэм" был одним из нескольких клубов, которые хотели арендовать Галлахера прошлым летом, однако "Челси" в итоге решил оставить Конора у себя.



Также прошлым летом "Вест Хэм" пытался заполучить Филлипса, предложив за того 50 миллионов фунтов "Лидсу", однако Калвин предпочел отправиться в "Сити", где пока сыграл только 65 минут в Премьер-Лиге.