Тухель объяснил, как "Бавария" собирается остановить Холанда

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что его команда постарается остановить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда коллективными усилиями.

Во вторник вечером в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов оборона "Баварии" пройдет испытание Холандом, который забил 44 гола за "Сити" в этом сезоне, включая 10 в европейском турнире.



По словам Тухеля, "Баварии" придется работать сообща, чтобы Эрлинг не отличился на "Этихад" в этом матче.



"Как сильно изменился стиль "Сити" после прихода Холанда? Не так уж сильно. Стиль остался прежним, да и шаблоны игры прежние".



"Конечно, стиль самого Эрлинга Холанда очень уникален, и они приспособились к нему. Он обеспечивает нечто другое, нежели у них было в последние годы".



"Мы должны сделать это как команда. Завтра у нас будет роль андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть в свою лучшую игру".



"Уверен, будут моменты, когда мы будем страдать. Но также мы хотим моменты, когда мы сможем играть против них и навредить им. У нас есть мастерство и талант в составе для этого", — цитирует Тухеля Daily Mail.