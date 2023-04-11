Рюдигер не узнает "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Реала" Антонио Рюдигер признался, что "Челси" сильно изменился относительно команды, за которую играл он.

Прошлым летом Рюдигер ушел из "Челси" в "Реал" свободным агентом, а "синие" с тех пор потратили около 600 миллионов фунтов на трансферы.

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Челси" Рюдигер честно признал, что сейчас "синие" выглядят для него непредсказуемо.

"Они сильно изменились, и я толком не знаю, чего ожидать... Они особо не выглядят командой, за которую играл я".

"Я ожидаю от них игру высокого уровня, потому что у них очень хорошие игроки, но я не знаю, что еще мы можем обнаружить. Это будет непростой матч, но мы — это "Реал", — сообщил Рюдигер Marca.


Метки Лига Чемпионов, Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 846

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 11.04.2023 15:04 # selta
    Там все негры на одно лицо
    Рюди прав

    (ответить)

  2. sisyazavr 11.04.2023 14:38 # sisyazavr
    Я тоже. Жалко, что ушел.

    (ответить)

  3. narcot 11.04.2023 14:33 # narcot
    ну привези пару раз, как за чульче, и будет всё збс)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: