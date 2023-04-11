Рюдигер не узнает "Челси"
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер признался, что "Челси" сильно изменился относительно команды, за которую играл он.
Прошлым летом Рюдигер ушел из "Челси" в "Реал" свободным агентом, а "синие" с тех пор потратили около 600 миллионов фунтов на трансферы.
В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Челси" Рюдигер честно признал, что сейчас "синие" выглядят для него непредсказуемо.
"Они сильно изменились, и я толком не знаю, чего ожидать... Они особо не выглядят командой, за которую играл я".
"Я ожидаю от них игру высокого уровня, потому что у них очень хорошие игроки, но я не знаю, что еще мы можем обнаружить. Это будет непростой матч, но мы — это "Реал", — сообщил Рюдигер Marca.
11.04.2023 14:00
Просмотров: 846
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Там все негры на одно лицо
Рюди прав
(ответить)
Я тоже. Жалко, что ушел.
(ответить)
ну привези пару раз, как за чульче, и будет всё збс)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий