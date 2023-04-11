"Астон Вилла" хочет Калвина Филлипса

"Астон Вилла" присоединилась к числу претендентов на полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

"Сити" только прошлым летом приобрел Филлипса у "Лидса" за 45 миллионов фунтов, однако пока эта покупка себя совершенно не оправдывает.



Калвин еще не выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов и, по слухам, может покинуть "Этихад" уже после одного сезона.



По информации Football Insider, сильный интерес к 27-летнему англичанину проявляет "Вилла", чей главный тренер Унаи Эмери хочет заполучить полузащитника, который будет диктовать игру.



Для приглашения Филлипса "Вилле" пришлось бы обновить свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на 33 млн. фунтов, которые бирмингемский клуб в свое время заплатил за Эмилиано Буэндиа.