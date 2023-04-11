Гвардиола: "Обожаю эту часть сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что предвкушает борьбу за победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге в концовке сезона.

Сократив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до шести очков по итогам минувшего уикенда, теперь "Сити" переключится на Лигу Чемпионов, где уже во вторник проведет первый четвертьфинальный матч против "Баварии".



По словам Гвардиолы, эта определяющая стадия сезона является его любимой, и Хосеп гордится своей командой, которая демонстрирует такое рвение к успеху, несмотря на предыдущие достижения.



"Снова быть в четвертьфинале европейского турнира — это приятный момент. В сентябре, октябре, ноябре я получаю меньше удовольствия. Когда мы достигаем поздних стадий, сражаемся за титул, то я счастливейший человек в мире. Я обожаю быть здесь".



"Что случится? Я не знаю. Все должно быть идеально, чтобы мы выиграли. Если мы проиграем, это будет провал. Ничего не изменится. На следующий день будет рассвет, и в будущем мы постараемся снова".



"Такой настрой нам необходим. Мы делали это в прошлом, и поэтому я невероятно доволен тем, какими игроками мы обладаем и каким клубом являемся. Каждый стремится стать лучше, лучше и лучше. Поэтому мы там, где находимся", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.