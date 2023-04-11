Анонс матча "Манчестер Сити" — "Бавария"

Хосеп Гвардиола и Томас Тухель Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Баварией".

Примечательно, что наставник "Сити" Хосеп Гвардиола тренировал "Баварию" с 2013 по 2016 год. За это время он трижды выиграл Бундеслигу, но Лига Чемпионов ему не покорилась, как пока не может покориться и "горожанам".

Еще один интересный нюанс заключается в том, что с недавних пор у руля "Баварии" находится Томас Тухель, под руководством которого "Челси" одержал победу 1:0 над "Сити" Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов в 2021 году.

"Мне было грустно, но я поздравил его и "Челси" с той победой. Такое случается".

"Месяц назад я пересмотрел ту игру, и я подумал, что она была не так уж плоха. То была упорная игра, и примерно похожим образом "Челси" всегда играл в тот период".

"Мы забыли об этом и постараемся снова", — сообщил Гвардиола на пресс-конференции.

- Это будет седьмой матч "Сити" и "Баварии" в еврокубках. В шести первых каждая из сторон одержала по три победы.

- "Сити" выиграл оба последних домашних матча против "Баварии" в Лиге Чемпионов, но уступил в октябре 2013 (1:3).

- "Бавария" проиграла только два из 10 последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (6 побед, 2 ничьи).

- "Сити" выиграл все 10 последних домашних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов с общим счетом 39:10.

- Хосеп Гвардиола как тренер выиграл 54% своих матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (39 из 72), и это лучший показатель среди всех наставников (30+ матчей).

- Это будет четвертая встреча Гвардиолы с Томасом Тухелем в кубковых соревнованиях, причем Хосеп проиграл две из трех предыдущих и ни разу не праздновал в них забитый гол.

- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 10 голов в шести последних матчах за "Сити" в Лиге Чемпионов.

- Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поучаствовал в шести голах (2+4) "Баварии" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех в своей команде.

- Эрлинг Холанд забил пять голов семи матчах против "Баварии" (все — за дортмундскую "Боруссию").

- Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может стать третьим после Криштиану Роналду (115) и Икера Касильяса (101) игроком, покорившим рубеж в 100 побед в Лиге Чемпионов за карьеру.

Полузащитник "Сити" Фил Фоден продолжает восстановление после операции по удалению аппендикса. В остальном Гвардиола может рассчитывать на всех имеющихся игроков.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс тура

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 11.04.2023 12:00 # superperez101
    бварке надо засушить игру в гостях в чём тухлый мастер
    а дома в мюнхене хлопнуть

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  2. ruchinski 11.04.2023 11:56 # ruchinski
    будут ли сегодня коронные пеповские ротировки, вот в чем вопрос. Если нет, то баварки может хватить только минут на 30.

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  3. quavo 11.04.2023 11:33 # quavo
    матч огненный

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  4. animadora 11.04.2023 11:30 # animadora
    Тухлый отшлепает Пепку.

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  5. superglor 11.04.2023 11:23 # superglor
    Короли без шансов! Я хоть и болею за Баварию в Германии, но Сити классом намного выше. Лига Чемпионов принадлежит Королям!

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  6. zaeba1l 11.04.2023 11:21 # zaeba1l
    Там где Пеп, там нет ушастого...

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  7. pepguardiola 11.04.2023 11:17 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  8. meshuggah 11.04.2023 11:12 # meshuggah
    ползалупаль с кем играет?

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  9. moneycity 11.04.2023 11:10 # moneycity
    Легчайшая победа Сити, как бы вы тут все не завидовали успехам Манчестер Сити, но в итоге они выиграют Лигу Чемпионов.

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  10. bangladesh 11.04.2023 10:22 # bangladesh
    изи победка подпивасов на классе. смотрящие с ванючей бензоколонки не достойны быть даже на стадии 1/4.

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