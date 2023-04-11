Анонс матча "Манчестер Сити" — "Бавария"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Баварией".

Примечательно, что наставник "Сити" Хосеп Гвардиола тренировал "Баварию" с 2013 по 2016 год. За это время он трижды выиграл Бундеслигу, но Лига Чемпионов ему не покорилась, как пока не может покориться и "горожанам".



Еще один интересный нюанс заключается в том, что с недавних пор у руля "Баварии" находится Томас Тухель, под руководством которого "Челси" одержал победу 1:0 над "Сити" Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов в 2021 году.



"Мне было грустно, но я поздравил его и "Челси" с той победой. Такое случается".



"Месяц назад я пересмотрел ту игру, и я подумал, что она была не так уж плоха. То была упорная игра, и примерно похожим образом "Челси" всегда играл в тот период".



"Мы забыли об этом и постараемся снова", — сообщил Гвардиола на пресс-конференции.



- Это будет седьмой матч "Сити" и "Баварии" в еврокубках. В шести первых каждая из сторон одержала по три победы.



- "Сити" выиграл оба последних домашних матча против "Баварии" в Лиге Чемпионов, но уступил в октябре 2013 (1:3).



- "Бавария" проиграла только два из 10 последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (6 побед, 2 ничьи).



- "Сити" выиграл все 10 последних домашних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов с общим счетом 39:10.



- Хосеп Гвардиола как тренер выиграл 54% своих матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (39 из 72), и это лучший показатель среди всех наставников (30+ матчей).



- Это будет четвертая встреча Гвардиолы с Томасом Тухелем в кубковых соревнованиях, причем Хосеп проиграл две из трех предыдущих и ни разу не праздновал в них забитый гол.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 10 голов в шести последних матчах за "Сити" в Лиге Чемпионов.



- Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поучаствовал в шести голах (2+4) "Баварии" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех в своей команде.



- Эрлинг Холанд забил пять голов семи матчах против "Баварии" (все — за дортмундскую "Боруссию").



- Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может стать третьим после Криштиану Роналду (115) и Икера Касильяса (101) игроком, покорившим рубеж в 100 побед в Лиге Чемпионов за карьеру.



Полузащитник "Сити" Фил Фоден продолжает восстановление после операции по удалению аппендикса. В остальном Гвардиола может рассчитывать на всех имеющихся игроков.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз