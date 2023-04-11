"Брайтон" близок к новому контракту с Фергюсоном

"Брайтон" надеется уже в этом месяце заключить новый контракт с Эваном Фергюсоном, оградив своего юного нападающего от интереса больших клубов.

Фергюсон ярко проводит этот сезон, забив восемь голов и отдав три результативные передачи за "Брайтон" во всех соревнованиях.



Согласно слухам, "Тоттенхэм" рассматривает 18-летнего ирландца в качестве преемника для Харри Кейна, который может быть продан в ближайшее трансферное окно ввиду истекающего в следующем году контракта.



Также Фергюсона сватают в "Манчестер Юнайтед", чья легенда в лице Уэйна Руни была идолом для Эвана.



Наконец, Фергюсона сватали в "Челси" и "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что "Брайтон" близок к тому, чтобы закрыть вопрос с будущим Эванса, заключив новый долгосрочный контракт.