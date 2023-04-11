Глэйзеры не отвечают потенциальным покупателям МЮ

Потенциальные покупатели "Манчестер Юнайтед" разочарованы тем, что семейство Глэйзеров затягивает продажу своего клуба.

Согласно слухам, Глэйзеры получили около пяти-семи предложений насчет "Юнайтед", в то числе от шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, которые считаются фаворитами на покупку клуба с "Олд Траффорд".



Дедлайн по скорректированным предложениям был установлен на 23 марта — Рэтклифф успел до этой даты, тогда как шейху Джассиму потребовался один лишний день.



Как утверждает Daily Mail, потенциальные покупатели ожидали получить обратную связь в течение семи дней, однако Глэйзеры вот уже две с лишним недели сохраняют молчание.



В данный момент среди потенциальных покупателей царит разочарование, а некоторые даже злятся на Глэйзеров и, возможно, думают о том, чтобы завершить общение с такими ненадежными партнерами.