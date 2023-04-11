Тухелю не спится перед матчем с "Сити"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель признался, что у него возникли проблемы со сном перед матчем против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером Тухель привезет свою новую команду на "Этихад", чтобы сыграть первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, и в преддверии этого противостояния Томас испытывает тревогу.



"Я стараюсь рано ложиться спать. Я просто надеюсь, что смогу выспаться".



"Лучшая подготовка — это сон, но порой тебе сложно выспаться, когда ты думаешь об определенных вещах".



"Этим утром я проснулся очень рано и просто решил отправиться на тренировочную базу, потому что не смог заново уснуть. Я просто продолжал думать о матче".



"Я не думаю, что другие матчи против Пепа (Гвардиолы) могут меня научить чему-либо. Пеп делает уникальные вещи. Мы постараемся найти решения, но нам потребуется совершенная игра, чтобы создать проблемы "Сити".



"Мы не упоминали тот финал (в 2021 году, когда "Челси" Тухеля играл против "Сити"), и не будем этого делать. Это было бы очень неловко для меня, Сейчас мы сосредоточены на нашей команде".



"Возможно, мы слегка являемся андердогами, что не проблема. Мы должны постараться выжать максимум из этого. Нам нужно быть уверенными в себе и сыграть в свою лучшую игру", — цитирует Тухеля The Independent.