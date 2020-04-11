Аспиликуэта намекнул, что хочет видеть Энрике в "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта намекнул, что хотел бы видеть своего соотечественника Луиса Энрике в качестве нового главного тренера "синих".

На прошлой неделе Энрике побывал в Лондоне и прошел собеседование в "Челси", однако "синие" предпочли не спешить с выбором постоянного наставника.



Энрике и Юлиан Нагельсманн остаются фаворитами на вакантную должность в "Челси", хотя в остатке сезона "синими" будет руководить Фрэнк Лэмпард.



Аспиликуэта знаком с Энрике по выступлениям за сборную Испании, и совместная работа с Луисом оставила самые приятные впечатления у Сесара.



"Свои лучшие матчи за национальную команду я провел при Луисе Энрике. Но в клубе есть люди, которые договариваются о такого рода вещах".



"Они поступают так, как лучше всего для клуба, и мы доверяем им. Посмотрим, что случится", — сообщил Аспиликуэта EFE.