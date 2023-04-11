Дин Смит возглавил "Лестер" на остаток сезона

"Лестер" объявил о назначении Дина Смита своим главным тренером на остаток сезона 2022/23.

Изначально после расставания с Бренданом Роджерсом "Лестер" обратил свой взор на Джесси Марша, однако "лисам" не удалось договориться с бывшим наставником "Лидса".



Тогда "Лестер" решил ограничиться назначением временного тренера, и на эту роль согласился 52-летний Смит, который известен в Англии по работе с "Норвичем", "Астон Виллой" и "Брентфордом".



В своем официальном заявлении "Лестер" также сообщает, что ассистировать Смиту будут Крейг Шекспир и Джон Терри, которые прежде трудились вместе с Дином в "Вилле".



"Я очень рад возможности принять управление командой на эти заключительные недели сезона. Всем ясно, в чем заключается наш вызов, но я и мой тренерский штаб уже имели подобный опыт прежде, и с таким мастерством игроком и таким количеством оставшихся матчей это вполне выполнимая задача", — сообщил Смит.



Добавим, дебют Дина в "Лестере" назначен на выездной матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.