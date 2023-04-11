Магуайр: "Хочу играть в каждом матче"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признался, что ему не нравится его ситуация с игровым временем.

Магуайр выходил в стартовом состав лишь на 11 из 47 последних матчей "Юнайтед", обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Рафаэлю Варану и летнему новичку Лисандро Мартинесу.



Прежде Магуайр всегда был твердым игроком основы, нося ярлык самого дорого защитника в мире, поэтому нынешняя ситуация давит на Харри.



"Я не собираюсь стоять здесь и говорить, что я люблю это или что мне нравится это. Не буду. Я хочу играть в каждом матче, и я делал это в последние восемь лет своей карьеры. Также я должен уважать тренера и его решения, уважать то, насколько высокая конкуренция есть в центре обороны в этом клубе. Конечно, я хочу играть в каждом матче, и я уверен, если вы поговорите с другими центральными защитниками, все они скажут, что расстроены, когда сидят на скамейке".



"Это не так, что я в опале или отстранен. Я по-прежнему играю много матчей, но очевидно, что я, будучи футболистом, хочу играть в каждом матче. Но я уверен, любой другой центральный защитник в раздевалке хочет того же, а тренер не может использовать всех четырех одновременно", — цитирует Магуайра The Independent.