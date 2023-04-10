"Челси" хочет выкупить Жоау Фелиша

"Челси" хочет выкупить нападающего Жоау Фелиша, который сейчас выступает за "синих" на правах аренды из "Атлетико".

С момента своего перехода в январе Фелиш забил только два гола за "Челси", однако Жоау хорошо вписался в игру "синих" и является одним из наиболее стабильных игроков команды.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, в "Челси" "очень довольны" Фелишем, а сам Жоау открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".



Есть целый ряд факторов, от которых зависит постоянный трансфер Фелиша. Во-первых, это цена, которую "Атлетико" запросит за 23-летнего игрока сборной Португалии.



Также нужно помнить, что "Челси" все еще предстоит выбрать постоянного главного тренера. "Синим" нужно снять эту определенность перед выкупом Фелиша.



Наконец, под вопросом находится будущее наставника "Атлетико" Диего Симеоне, из-за ухудшения отношений с которым Фелиш и решился на отъезд из Мадрида в зимнее трансферное окно.