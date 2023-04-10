Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

"Арсенал", ведя в два мяча, едва не проиграл на "Энфилде", Рой Ходжсон продемонстрировал умение творить чудеса, а "Астон Вилла" поднялась в топ-6 после серии из четырех побед кряду и судейских ошибок в матче "Брайтона" с "Тоттенхэмом". Об этом и другом — в традиционных итогах тура английской Премьер-Лиги.





"Арсеналу" повезло на "Энфилде"



Центральный матч тура получился по-настоящему насыщенным и даже немного сумасшедшим — как по сценарию, который команды разыграли на поле, так и по эмоциональной составляющей. Игроки "Ливерпуля" невероятно нервничали, что вылилось в незабитый пенальти Салахом и конфликт Робертсона с лайнсменом. Но в итоге все же именно "Ливерпуль" был ближе к победе, хоть и уступал по ходу матча 0:2.



Для "Ливерпуля" Клоппа "Арсенал" всегда был самым удобным противником из числа претендентов на высокие места в Премьер-Лиге, но эту игру "канониры" начали так, что в какой-то момент для "Ливерпуля" запахло разгромом. Первый тайм был полностью за "канонирами", которые переигрывали соперника и в центре поля, и на флангах.



Но все изменилось после перерыва — нельзя сказать, что "Ливерпуль" сильно прибавил, но моменты у ворот Аарона Рамсдейла стали возникать регулярно, а оборона "Арсенала" ошибалась не меньше защитников "Ливерпуля" в первом тайме. Отметим очень качественную игру Трента Александер-Арнольда, когда он оказывался в центре поля, и снова зададимся вопросом — не пора ли его перевести в полузащиту?



Если бы не Рамсдейл и везение, которое было на стороне "Арсенала" в этой игре, "Ливерпуль" бы совершил полный камбэк, но и так получилось неплохо — команда Клоппа в очередной раз показала, что эпизодами она может быть очень крутой, но стабильность в гости в этом сезоне на "Энфилд" не заходит.



"Ньюкасл" мчится в Лигу Чемпионов



Февраль для Эдди Хау и его "сорок" получился крайне неудачным — "Ньюкасл" набрал всего два очка, проиграл финал Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед", и казалось, что команда вылетит на только из топ-4, но и из зоны еврокубков. Но к чести самого Хау, менеджер сумел встряхнуть команду или же изначально подводил ее к пику формы на март, и с началом весны "сороки" превратились в практически идеальную команду, которая сметает всех на пути к месту в Лиге Чемпионов.



Пять побед кряду после выигрыша на поле "Брентфорда" и как минимум два забитых гола в каждом из этих матчей — результат очень солидный, но хороша была и игра "сорок". Особенно — в матче с тем же "Манчестер Юнайтед", которому не без удачи удалось избежать разгрома на "Сент-Джеймс Парк". Наконец, вернулись в строй и набрали лучшую форму нападающие Исак и Уилсон, на чью авторство в этой серии приходится львиная доля голов, и даже травма Мигеля Альмирона не остановила "Ньюкасл" на пути к оптимальной форме.



Впереди еще девять матчей, и за спиной у "сорок" есть не только МЮ, но и стремящийся попасть в топ-4 "Тоттенхэм". Тем не менее, на сегодняшний день "Ньюкасл" выглядит логичным и полноправным членом квартета сильнейших команд Премьер-Лиги, с отличными шансами остаться там и по итогам всего сезона.



Тихая революция Эмери приносит свои плоды на "Вилла Парк"



Еще одной командой, которую можно определить коллективом, находящимся на пике формы, является "Астон Вилла" Унаи Эмери. "Вилланы" выиграли четвертый матч кряду и поднялись в топ-6, а место в шестерке — это потенциальное возвращение в еврокубки команды со славной европейской историей, которая и подкупила баска в его мотивации принять "Виллу" осенью.



Невероятный прогресс "Астон Виллы" под руководством Унаи Эмери, возможно, в последнее время немного сошел на нет. Они выиграли на "Стэмфорд Бридж", что оказалось последним матчес Грэма Поттера в качестве тренера "Челси", а четыре дня спустя еще одна выездная победа привела к отставке Брендана Роджерса в "Лестере".



Последняя победа "Виллы" неизбежно сопровождалась разговорами о будущем Стива Купера в "Ноттингем Форест". Но пока их соперники разбираются со своими проблемами, "Вилла", которая была 16-й в момент прихода Эмери в ноябре, присматривается к Европе после взлета до шестой позиции.



"Лестер" в свободном падении и остро нуждаются в новом менеджере



"Лестер" находится всего в двух очках от зоны безопасности, но домашнее поражение от "Борнмута" — седьмое поражение в 10 играх лиги — это форма команды, идущей на вылет.

У "Лестера" нет ни динамики, ни менеджера, а переговоры с предпочитаемым кандидатом Джесси Маршем провалились. Бесхребетный характер выступлений "Лестера" отражает отсутствие позвоночника в команде.



Потеря Каспера Шмейхеля как вратаря и лидера не получила должного внимания; Джонни Эванс и Джейми Варди далеко не в лучшей форме; Юри Тилеманс часто травмируется. Итак, хотя Джеймс Мэддисон и Харви Барнс отважно сделали все возможное, чтобы компенсировать это, на что еще остается надеяться "Лестеру"?



Ходжсон демонстрирует мастер-класс



Когда руководство "Кристал Пэлас" обратилось к Ходжсону в поисках специалиста, который сохранит прописку команды в элите, могли возникнуть сомнения в целесообразности возвращения Роя. В первую очередь думалось о солидном возрасте ветерана тренерского цеха, а вдобавок ему совсем недавно не удалось спасти "Уотфорд" в похожей ситуации.



Но "Уотфорд" был новой для Роя командой, тогда как возможности всех игроков "Пэлас" он и его штаб хорошо знают. Удивительно, но Патрик Виейра приходил в Южный Лондон как специалист, который сможет раскрепостить слишком рациональную команду Ходжсона, а по-настоящему она раскрепостилась, когда француз ушел, а Ходжсон вернулся.



Игра против "Лидса", завершившаяся разгромом "павлинов", была, возможно, одной из самых ярких для Ходжсона у руля "Пэлас", даже с учетом всего его побед над грандами на "Селхерст Парк". Просто никто не ожидал столь яркой игры в атаке "орлов", учитывая их нынешнюю ситуацию, в матче за шесть очков на поле противника. Казалось бы, мы все знаем Ходжсона и его принципы работы, философию, но старина Рой в очередной раз удивил!



Проблемы "Челси" никуда не делись



А вот кому пока что не удалось раскрепостить свою команду после возвращения, так это Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Решение руководства "синих" позвать легенду клуба в качестве временного наставника на остаток сезона можно понять — его авторитет и хорошие отношения с рядом игроков теоретически могут встряхнуть команду перед дуэлью в Лиге Чемпионов с "Реалом". Но для прогресса нужны и достойные результаты в чемпионате, а матч с "Вулверхэмптоном" стал очередной демонстрацией кризиса "Челси".



Невероятный гол Матеуш Нунеша стал следствием не только индивидуального мастерства португальца, рискнувшего пробить с острого угла, но и инертности обороны и опорной зоны "синих", позволившей "волкам" беспрепятственно доставить мяч к Нунешу в никем не закрытой зоне в штрафной площадке.



Пока что сложно увидеть то, за счет чего "Челси" сможет пройти "Реал" в Лиге Чемпионов, так как у команды сейчас нет ни надежной обороны, ни осмысленных действий в атаке. Нет и костяка ветеранов, которые могли бы, как в во время первого триумфа "Челси" в Лиге Чемпионов, взять ответственность за настрой и мотивацию команды на себя.



Извинения — слабое утешение для "Брайтона"



В субботу на стадионе "Тоттенхэма" не было проблемы с VAR, чтобы проверить, не сфолил ли на Каору Митоме Пьер-Эмиль Хейберг. Почему ни Стюарт Аттуэлл, ни арбитры в "Стокли Парк" не увидели в этом пенальти? Возможно, Митома упал на землю немного легко, но этот инцидент стал громоотводом для болельщиков "Брайтона", которые утверждали, что именно судейские решения, а не игра "Тоттенхэма" привели к поражению "чаек" в Лондоне. Шестое место могло стать пятым.



Когда Ховард Уэбб в воскресенье извинился перед "Брайтоном" от имени PGMOL, это было оправданием, но никаких дополнительных очков за это не полагается. "Я думаю, там все было ясно, очень ясно", — сказал Роберто Де Дзерби, который воспользовался преимуществом просмотра инцидента в Митоме по телевизору в раздевалке, уже получив красную карточку за скандал на боковой линии, последовавший за решением VAR, отменившим гол Данни Уэлбека.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru