Каррагер: "Никогда не ошибался больше, чем насчет Рамсдейла"

Аарон Рамсдейл Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что совершенно ошибался насчет голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Накануне Рамсдейл своими сейвами помог "Арсеналу" отстоять ничью в гостях у "Ливерпуля" (2:2) и сделать очередной шаг к завоеванию титула Премьер-Лиги.

Изначально Каррагер был скептически настроен насчет Рамсдейла, который ранее в своей карьере вылетал из Премьер-Лиги с "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмутом", однако своей игрой и своим характером Аарон заставил Джейми публично признать свою неправоту.

"Слушайте, все мы говорим разные вещи в разные времена, и тренеры, игроки, определенные команды доказывают нашу неправоту".

"Не думаю, что я когда-либо — точно в этом сезоне — ошибался больше, нежели насчет Аарона Рамсдейла".

"Я видел его в других командах, с которыми он вылетал, он пропускал много голов, и ты думал: "Может ли этот голкипер играть лучше?"

"Затем его купил "Арсенал", от чего я схватился за голову. Если честно, я не мог поверить, что они его купили. Но то, как он выиграл конкуренцию у Лено и стал вызываться в сборную Англии, весьма впечатляет".

"Но дело не только в его роли как голкипера, а также в его характере. Он питается энергией толпы. Возможно, временами он пересекает черту и делает вещи, которые не должен делать".

"Но посмотрите на его реакцию, когда Мо Салах промахнулся при исполнении пенальти, он орет ему прямо в лицо. Он быстр, он уверен в себе, он дерзок".

"Как я уже сказал, я не могу поверить в то, что я вижу в этом сезоне и какую роль он играет в походе "Арсенала" к титулу", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 10.04.2023 21:18 # narcot
    а по поводу элиота что скажешь?

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  2. ivan-tns 10.04.2023 21:13 # ivan-tns
    Рамс топово отстоял!

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