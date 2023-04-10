Каррагер: "Никогда не ошибался больше, чем насчет Рамсдейла"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что совершенно ошибался насчет голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Накануне Рамсдейл своими сейвами помог "Арсеналу" отстоять ничью в гостях у "Ливерпуля" (2:2) и сделать очередной шаг к завоеванию титула Премьер-Лиги.



Изначально Каррагер был скептически настроен насчет Рамсдейла, который ранее в своей карьере вылетал из Премьер-Лиги с "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмутом", однако своей игрой и своим характером Аарон заставил Джейми публично признать свою неправоту.



"Слушайте, все мы говорим разные вещи в разные времена, и тренеры, игроки, определенные команды доказывают нашу неправоту".



"Не думаю, что я когда-либо — точно в этом сезоне — ошибался больше, нежели насчет Аарона Рамсдейла".



"Я видел его в других командах, с которыми он вылетал, он пропускал много голов, и ты думал: "Может ли этот голкипер играть лучше?"



"Затем его купил "Арсенал", от чего я схватился за голову. Если честно, я не мог поверить, что они его купили. Но то, как он выиграл конкуренцию у Лено и стал вызываться в сборную Англии, весьма впечатляет".



"Но дело не только в его роли как голкипера, а также в его характере. Он питается энергией толпы. Возможно, временами он пересекает черту и делает вещи, которые не должен делать".



"Но посмотрите на его реакцию, когда Мо Салах промахнулся при исполнении пенальти, он орет ему прямо в лицо. Он быстр, он уверен в себе, он дерзок".



"Как я уже сказал, я не могу поверить в то, что я вижу в этом сезоне и какую роль он играет в походе "Арсенала" к титулу", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.