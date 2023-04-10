Гвардиола: "Мы хотим постараться выиграть Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику по поводу выступления своего клуба в Лиге Чемпионов.

Во вторник "Сити" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сразившись на "Этихад" с "Баварией".



"Сити" участвует в 1/4 финала Лиги Чемпионов шестой сезон подряд, до сих пор ни разу не завоевав трофей. Гвардиола понимает, каковы ожидания, но указывает на то, что даже у величайших спортсменов поражений больше, чем побед.



"Мы хотим постараться".



"Быть здесь и противостоять элитному клубу вроде "Баварии" — это честь. Мы рады быть здесь".



"Ты должен заслужить это. Шесть-семь лет назад, когда только я пришел сюда, мне сразу сказали: "Ты здесь, чтобы выиграть Лигу Чемпионов". Это повторяется каждый сезон".



"Мы старались каждый сезон, но здесь ты сталкиваешься с командами, которые слишком хороши и тоже хотят победить".



"Мы хотим постараться, но это не означает, что мы победим. Сколько крупных турниров провел (гольфист) Джек Никлаус? 120? Сколько он выиграл? 18 — вау. Он проиграл больше, чем выиграл".



"Майкл Джордан — лучший атлет, он выиграл шесть титулов НБА. Сколько лет он играл? 16? Он проиграл больше, чем выиграл".



"Эти матчи такие сложные. Важно быть здесь, конкурировать и стараться изо всех сил".



"Если я проиграю, значит проиграю. Я не идеален", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.