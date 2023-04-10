Тиаго Силва возобновил тренировки перед выездом к "Реалу"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва возобновил тренировки в общей группе в преддверии выезда к "Реалу".

Уже в среду вечером "Челси" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", и Силвы есть хорошие шансы сыграть в Мадриде.

Из-за травмы колена Тиаго отсутствует с дерби против "Тоттенхэма" в феврале. Однако сейчас 38-летний бразилец уже полностью восстановился и в понедельник занимался с партнерами по команде.

Как сообщает Daily Mirror, участие в тренировке "Челси" в понедельник также принял полузащитник Мейсон Маунт, пропустивший выезд к "Вулверхэмптону" на выходных из-за травмы бедра.

А вот защитник Сесар Аспиликуэта, который восстанавливается поле травмы головы, по-прежнему вне игры.

Добавим, Лига Чемпионов представляется единственной реалистичной возможностью для "Челси" пробиться в элитный европейский турнир на будущий сезон, потому что сделать через Премьер-Лигу "синие" уже не смогут.


Метки Силва, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 19:00

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  1. skydreams 10.04.2023 19:39 # skydreams
    надо ставить обязательно ВЕЛИЧАЙШЕГО, пусть он и после травмы, впизду этого кулибали, когда он на поле я нервничаю

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