Тиаго Силва возобновил тренировки перед выездом к "Реалу"

Защитник "Челси" Тиаго Силва возобновил тренировки в общей группе в преддверии выезда к "Реалу".

Уже в среду вечером "Челси" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", и Силвы есть хорошие шансы сыграть в Мадриде.



Из-за травмы колена Тиаго отсутствует с дерби против "Тоттенхэма" в феврале. Однако сейчас 38-летний бразилец уже полностью восстановился и в понедельник занимался с партнерами по команде.



Как сообщает Daily Mirror, участие в тренировке "Челси" в понедельник также принял полузащитник Мейсон Маунт, пропустивший выезд к "Вулверхэмптону" на выходных из-за травмы бедра.



А вот защитник Сесар Аспиликуэта, который восстанавливается поле травмы головы, по-прежнему вне игры.



Добавим, Лига Чемпионов представляется единственной реалистичной возможностью для "Челси" пробиться в элитный европейский турнир на будущий сезон, потому что сделать через Премьер-Лигу "синие" уже не смогут.