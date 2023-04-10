Балоган будет играть за "Арсенал" или будет продан

Нападающий Фоларин Балоган получит место в первой команде "Арсенала" на следующий сезон либо будет продан грядущим летом.

Балоган блестяще проводит этот сезон, на который он был отправлен "Арсеналом" в "Реймс" на правах аренды. Накануне против "Бреста" Фоларин забил свой 18-й гол в 29 матчах.



Теперь перед "Арсеналом" встала дилемма относительно будущего 21-летнего англичанина, который родился в Соединенных Штатах от нигерийских родителей.



Как сообщает The Athletic, идеальным сценарием для самого Балогана является возвращение в "Арсенал", в системе которого он находится с восьми лет. Фоларин мечтает получить полноценный шанс в команде Микеля Артеты.



Сейчас у Балогана остается два года по контракту, и, как утверждает The Athletic, Фоларин исключает для себя третью подряд аренду, если также учитывать его командировку в "Мидлсбро" во второй половине сезона 2021/22.



Если Балоган не получит гарантий насчет игрового времени в "Арсенале", то не собирается не только уходить снова в аренду, но и подписывать новый контракт, что подтолкнуло бы "канониров" к продаже своего воспитанника в летнее трансферное окно.