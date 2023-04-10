"Брентфорд" назначил за Райю цену в 35 млн. фунтов
"Брентфорд" установил цену в 35 миллионов фунтов за своего голкипера Давида Райю в преддверии летнего трансферного окна.
Сейчас Райя приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, продлевать который он никак не соглашается.
Давид выступает за "Брентфорд" с 2019 года и чувствует, что теперь для него настало время попробовать себя в большом клубе.
Среди почитателей таланта 27-летнего испанца значатся "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", и трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "пчелы" уже установили цену за своего первого номера в размере 35 млн. фунтов.
Добавим, "Брентфорд" — не первый английский клуб Райи. Давид является продуктом академии "Блэкберна", куда он попал юниором в 2012 году.
10.04.2023 17:00
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